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不是新冠！　醫揭「高燒一驗」幾乎都中鏢

▲▼發燒、高燒、溫度計，嚴禁使用在負面新聞。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲感染流感容易出現高燒症狀。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

兒科醫師陳敬倫提醒，最近門診就診，高燒的幾乎都是流感，很少驗出新冠；目前公費流感疫苗已經開放全年齡層免費施打，大家可到衛生所，或附近有提供公費疫苗的診所施打。

陳敬倫7日在「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師 」臉書說，尤其是從東京、大阪、北海道、福岡回來的朋友，發燒快篩都是流感（只有沖繩除外），所以期末考完要帶孩子去日本的，建議快點把流感疫苗打起來喔，因為施打完疫苗需要1~2周，才能產生足夠的保護力喔。

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陳敬倫表示，目前公費流感疫苗已經開放全年齡層免費施打，大家可以到衛生所，或附近有提供公費疫苗的診所施打。

陳敬倫指出，至於新冠疫苗到底還要不要繼續打呢？他個人建議高風險族群如高齡長輩，家中有嬰幼兒的爸爸媽媽也可以考慮打一劑，減少把病菌帶回家的機會（上周有位寶寶染新冠，一直發燒好可憐）。

陳敬倫提到，或是像他一樣，因為打新冠疫苗會非常不舒服，趁現在有Novavax JN1蛋白質次單元疫苗，比較沒有副作用，趕快先打起來。

疾管署提醒，目前我國已進入流感流行期，今年元旦起公費流感疫苗，已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種民眾接種，直至疫苗用罄止，至1/6已接種約13.7萬人，為去年同期3.3倍，其中上周五接種3萬3442人，更創7周以來單日新高，顯示民眾打氣踴躍，目前公費流感疫苗剩餘66萬劑。

疾管署呼籲，因農曆春節將至，民眾出國旅遊及往來頻繁，更增加疫情傳播風險，65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險，保障自身與家人健康，平安過好年。

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關鍵字： 新冠 流感 陳敬倫

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