流感疫情過年恐達高峰！「這時間」前接種疫苗　保護力才來得及

▲預防流感除了勤洗手、戴口罩，疾管署建議民眾可接種流感疫苗提升保護力。（圖／記者洪巧藍攝）

文／康健雜誌、梅緣緣編譯

許多民眾計劃過年期間外出踏青或出國旅遊，但近期多國正處於流感等呼吸道疾病流行期，一不小心就可能感染。病毒蠢蠢欲動，若想安心出遊，該如何透過疫苗做好防備？

北半球從台灣、日本、到美國，都處於流感、新冠、麻疹等疫情齊發狀態。根據疾管署流感監測統計，全台上週12月29日～1月4日類流感門診、急診就診人次已經突破12.7萬。

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眼看整體疫情呈現上升趨勢，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在1月6日時，於Facebook粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文，擔憂流感疫情在春節期間一發不可收拾，「重演2016年春節流感爆發癱瘓急診的惡夢」。

疾管署副署長曾淑慧也指出，預估過年期間流感疫情將達到高峰，每週就診人次恐突破15萬，民眾不可掉以輕心。

感染流感併發重症及死亡，逾90%未施打疫苗

近4週主要的流感病毒以A型H1N1為主，常見症狀為發燒、流鼻水、咳嗽、肌肉酸痛及頭痛等，潛伏期1～10天不等。自2024年10月1日起至今年1月6日，流感死亡病例累計共91例。

不過，細看感染流感併發重症及死亡的個案，仍以65歲以上長輩為多數，佔比57%。曾淑慧表示，確診流感與因流感死亡的病例，高達90%沒有施打流感疫苗，且多數患者本身也患有其他慢性病。

面對持續升溫的流感疫情，疾管署與中研院流感疫苗研究發現，接種流感疫苗可顯著降低感染後併發重症及死亡的風險。其中，65歲以上長者施打流感疫苗，可有效降低75%併發重症的風險與近70%死亡率。

流感疫情過年連假擴散？醫：提早2週接種疫苗，保護力才完整

2025年春節連假長達9天，不少醫院和診所都休診，生病就醫不便。為避免連假期間感染流感等疾病壞了過節興致，除了養成勤洗手、出入人多場所配戴口罩、養成良好衛生習慣及咳嗽禮儀外，建議先接種流感疫苗提升保護力，以下5大QA進一步說明流感疫苗細節：

Ｑ1.誰最需要接種流感疫苗？

為預防流感併發重症及死亡風險，65歲以上長者及免疫力低下等高危險族群應接種，但孩童、青少年及成人也建議施打。根據疾管署公布資訊，自2025年1月1日起，只要是年滿6個月以上，都可以接種公費流感疫苗。

Ｑ2.目前流感疫苗量充足嗎？

根據疾管署統計資料，目前全台流感疫苗剩餘量還有66萬劑，民眾可就近至住家附近的醫療院所詢問是否可以接種。

Ｑ3.想降低春節感染流感風險，什麼時候該接種疫苗？

流感疫苗接種後約需2週時間，才能產生足夠的防護力。2025年春節連假從1月25日開始，依此計算，建議1月10前就應該接種。不過，如果近期有感冒等不適症狀，則應該等到身體狀況恢復後再接種，避免疫苗副作用反而讓身體更不舒服。

Ｑ4.流感疫苗有副作用嗎？

流感疫苗常見副作用為：注射部位痠痛紅腫、頭痛、全身痠痛及發燒等，視個人免疫系統活躍程度而有所不同。高齡者相較於青壯年免疫力較差，接種疫苗後發炎反應反而較小，注射部位也比較不會紅腫疼痛，全身不適與不良反應也較少發生。

Ｑ5.春節期間除了流感，還要小心哪些呼吸道疾病？有疫苗可打嗎？

冬季是呼吸道傳染疾病流行期，除流感及感冒外，也應多留意新冠肺炎及麻疹疫情。現階段針對流感、新冠肺炎及麻疹都有疫苗庫存可供施打，民眾可打電話或至醫療院所詢問是否可以接種。

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