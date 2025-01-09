麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

▲疾管署表示，感染麻疹會出現紅疹。（圖／資料照／翻攝疾管署網站）



記者陳俊宏／綜合報導

國內醫院麻疹群聚相關確診者已達16人，接觸者匡列破3000人，創5年新高。台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎）表示，麻疹常見的症狀一開始類似感冒，可能發燒、咳嗽、流鼻涕。

蒼藍鴿在臉書說，比較特殊的是結膜炎，以及口中可能出現柯氏斑點（Koplik spot，口腔內側粘膜的小白點），發燒3-5天後全身起紅疹；目前麻疹沒有特效藥，最好的預防方式就是接種疫苗。

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疾病管制署7日公布國內新增4例麻疹確定病例，2例為中部醫院群聚事件相關的30多歲男性（案1）和40多歲男性（案2）；另2例為50多歲女性（案3）及30多歲男性（案4），分別自越南及印度境外移入。

▲▼麻疹相關衛教資料。（圖／記者許宥孺翻攝）



疾管署統計，我國去年迄今累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為國內感染病例（含4起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例；去年國內感染及境外移入病例數為近5年同期最高，惟低於2019年同期。

疾管署指出，麻疹的初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等，在前驅症狀3到4天後會出現紅疹；臨床上，少數個案也可能沒有出疹或出疹型態不典型。

疾管署提醒，麻疹的傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後4天均具傳染力；病患及家屬進出醫院，或民眾出入人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險。

國內爆發麻疹疫情，加上確診者足跡公布警示，引發民眾搶打MMR疫苗。對此，疾管署表示，不是每個人都要打疫苗，有風險才要接種，以自費疫苗來說，建議「1981年以後出生」的醫護人員，以及要前往麻疹流行地區者，如越南、印度、柬埔寨等，才應評估接種。

▼麻疹疫苗接種建議。（圖／疾管署提供）

