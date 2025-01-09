路過恐中鏢！染麻疹「初期～18天症狀變化」曝　醫：擴散臉和全身

▲國內醫院麻疹群聚案接觸者匡列破3000人，創5年新高。（示意圖／翻攝疾管署網站）

記者李佳蓉／綜合報導

中部醫院麻疹群聚案迄今共確診16例，相關接觸者匡列破3000人。新莊波力親子診所示警，麻疹可1人傳染10人，傳染力極強，根本是「病毒界葉問」。內文提到感染麻疹初期症狀像一般感冒，發燒3～4天後，口腔黏膜會出現柯氏斑點，7～18天後從耳朵開始發疹，並擴散臉和全身，嬰幼兒一旦中鏢恐釀併發症，致死率可達10%。

粉專《新莊波力親子診所》曾發文衛教，強調傳染力極強的麻疹，是由麻疹病毒所引起的急性呼吸道傳染病，主要經由空氣、飛沫、鼻咽分泌物所傳染，由於麻疹病毒能在空氣中維持2小時的感染力，因此只要待過同一個空間，走過路過就可能被傳染。

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提及麻疹症狀有哪些？醫師指出，感染麻疹初期，症狀如同感冒，會出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等症狀；待發燒3～4天後，口腔黏膜上會出現「柯氏斑點」；感染7～18天後，耳朵會開始發疹，並擴散至臉和全身，症狀持續4～7天。值得注意的是，嬰幼兒一旦感染麻疹，可能併發耳炎、肺炎與腦炎，致死率高達5～10%。

▼一圖了解「什麼是麻疹」？（圖／粉專《新莊波力親子診所》授權提供）

醫師指出，感染麻疹的患者應隔離，以避免傳染給家人。除了按時服用抗病毒藥物外，也可多補充維生素A、維生素B以增強抵抗力。而得過麻疹者具有終身免疫力，接種MMR疫苗是最好的預防，1歲以上嬰幼兒配合公費疫苗接種2劑。

小花藥師花逸修則表示，麻疹主要症狀和一般感冒很像，提醒近期有感冒症狀的民眾需特別留意。他說，感染麻疹目前沒有特效藥，藥物治療都是針對症狀治療，若皮膚有起紅疹，可備一些皮膚的止癢抗組織胺藥膏，大人、小孩都可以使用。

若希望加強日常保養，小花藥師建議，可從飲食中攝取對免疫力有幫助的相關成分，例如維生素C、鋅、葡聚多醣，平常也可以多曬太陽，以增加維生素D合成。