醫驚揭「10種頭痛」很危險！恐是腦瘤　警示症狀曝

▲頭痛雖然常見，但不容忽視，一旦出現「危險徵兆」須提高警覺。（示意圖／記者黃克翔攝）

文／華人健康網

頭痛幾乎是許多人曾經出現過的毛病，為了快速緩解，不少人選擇吃止痛藥，甚至止痛藥越吃越重。但是，羅東博愛醫院神經內科吳旻陽醫師提醒，在某些情況下，頭痛背後可能隱藏潛在嚴重疾病，單純只吃止痛藥可能會錯失治療時機。尤其是若以往沒有頭痛的困擾，卻在中年過後出現頭痛症狀，需要格外留意。

10種頭痛恐隱藏嚴重疾病

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吳旻陽醫師提醒，若是頭痛伴隨以下症狀，建議盡快求診就醫：

1.發作突然且劇烈的頭痛

這種突如其來的劇痛通常被形容為「雷擊型頭痛」，是一種需要高度警惕的危險信號。它背後代表的可能與腦血管有關，例如腦出血、腦血管瘤等情況，一般建議盡快就醫。

典型的症狀表現包括：頭痛會在短時間內（幾秒鐘～1分鐘）直接痛到最高點，病人的感受可能像是「爆炸型頭痛」、「被閃電擊中腦袋的感覺」、「此生遇過最嚴重的頭痛」等。

2.中年後出現新的頭痛

若以往沒有頭痛的困擾，卻在中年過後出現頭痛症狀，便需要格外留意。原因在於中老年過後，腦腫瘤、腦中風等的發生機率會提高。也因此這個年齡層的病患，頭痛的同時可能隱藏其他原因。

一般來說，年齡劃分點在50歲左右。若家中長輩年過半百突然常喊頭痛，便要特別需要留意。

3.頭痛伴隨發燒

若頭痛伴隨發燒現象，尤其合併有頸部僵硬、皮疹，或是精神不好、一直昏睡的話，可能是腦膜炎前兆。

腦膜炎診斷較為耗時，一般的抽血無法診斷，需要接受腰椎穿刺的檢查，以及其他臨床評估才能進一步確診。而且它一般需要住院接受長達數周的抗生素治療，診斷與治療都較棘手，不可不慎！

4.婦女懷孕中或是產後出現頭痛

懷孕婦女或是產後媽媽，由於身體代謝與荷爾蒙的變化，發生新的頭痛，可能會與腦中風、血管栓塞有所關連。此外，懷孕婦女除了頭痛之外，如果又發生高血壓、蛋白尿的狀況，便要留意子癲前症，一旦發病，胎兒和母親都會有危險。

5.頭痛伴隨神經症狀

神經相關的症狀很多，較為常見且於頭痛相關的有：意識變差、單側手腳無力、單側肢體麻木、視力模糊、複視現象、持續噁心嘔吐、癲癇發作等。

背後涉及的病因也非常多，若是突然發作的，可能和腦血管的問題有關聯（腦出血、腦中風等）；若症狀持續了數個月，可能是腦部的腫瘤。

▲頭痛可能是心腦血管疾病前兆、癌症腦部轉移或腦部腫瘤的警訊。（示意圖／ETtoday資料照）

6.頭痛嚴重程度，會隨著姿勢擺位而有波動

如果在起立、彎腰或躺下時頭痛加重，可能表示頭痛和腦壓增高，或是腦壓降低有關。腦壓增高的原因比較多，包含腦出血、腦中風、腦部感染、腦腫瘤、水腦症、新陳代謝方面的問題，少數的處方藥也可能使腦壓提高。

臨床上因為腦壓增高而導致頭痛的病人，症狀描述如：「睡越久頭越痛」、「常常睡到半夜痛醒」、「只要坐起來，頭痛很快就會好一點」等。相反的，若是因為低腦壓而導致頭痛的病人，描述會出現：「躺下來頭痛就會改善很多」、「一下床就會開始頭痛…」。

7.頭痛會因為咳嗽、打噴嚏、搬重物等日常動作惡化

倘若頭痛的嚴重程度，會因為在彎腰、搬重物、重訓、跑步運動，或者是用力咳嗽、打噴嚏、解便的當下，變得更痛的話，有可能是顱內結構性異常，例如後顱窩的壓迫、腫塊，或是感染所致，需要小心。

8.同時罹患有癌症，或免疫力低下等慢性病史

癌症病患若出現新的頭痛，要擔心可能是新的腦部轉移，因此建議將症狀告知醫師。免疫力低下的族群，如人類免疫缺乏病毒患者，由於身體抵抗力不佳，腦部感染的機率也比一般人高，因此這兩類族群頭痛也要特別注意。

9.頭痛的方式與過去有所不同

原本的頭痛模式突然改變，例如頻率、嚴重度或是持續時間大幅增加，之前是悶痛但變成抽痛、頭痛改變位置等等，可能是腦部有新的變化，建議就醫評估。

10.止痛藥越吃越重

藥物越吃越重，需要小心藥物成癮，也就是「藥物過度使用頭痛」。這意指長期過度使用止痛藥之後，反而導致頭痛的頻率和嚴重程度逐漸增加，最終演變為幾乎每日照三餐吃止痛藥，卻仍頭痛發作，但是不吃也會痛起來的惡性循環，此時建議與醫師討論用藥方法。

吳旻陽醫師表示，與頭痛有關的危險徵兆非常多，因此頭痛雖然常見，但不容忽視，倘若出現危險徵兆時須高度警覺，及時就醫可以防止更嚴重的後果，並改善生活品質。

本文經授權轉自：華人健康網《頭痛吃止痛藥就好？這種頭痛很危險！醫示警：10種頭痛恐隱藏嚴重疾病》

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