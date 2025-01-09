他「喝錯咖啡」暴肥6公斤！　醫揭熱量陷阱

▲男子每天2杯熱拿鐵，一年胖了6公斤。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

咖啡已是現今上班族不可或缺的精神支柱，但小心「喝錯」恐越來越胖！家醫科醫師安欣瑜透露，曾遇過一名患者1年內變胖6公斤，一追查元凶才知道，因對方從事業務工作，需要常常開車，為了提神他每天都喝2杯拿鐵，卻忽略了它所帶來的高熱量，身材也跟著橫著長。

安欣瑜醫師在粉專分享影片指出，很多門診患者都會忽略「拿鐵咖啡」的熱量，一杯大杯熱拿鐵約240大卡，如果是重乳拿鐵，熱量則逼近300大卡，相當於一碗飯。而上述男業務開車怕睡著，每天早上、下午各喝一杯拿鐵提神，其他生活習慣與飲食都沒有改變，怎料1年就胖了6公斤。她也提醒，若真的要喝，建議可以點小杯的，或改喝黑咖啡更好。

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▲醫師建議，要喝拿鐵可以點小杯就好，或是選擇黑咖啡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

儘管咖啡能提振精神，但千萬別過量！營養師高敏敏曾表示，有患者愛喝咖啡，已經喝到胃潰瘍、心悸手抖，進診間時手上仍握著一杯黑咖啡，讓她看傻眼。她提醒，咖啡因每日攝取量建議應低於300～400毫克，且依照食安法規定，店家都得標示每杯咖啡的咖啡因最高含量，「其實2大杯冰美式或拿鐵，就超過了」。

高敏敏也整理出「咖啡因過量8大警訊」：

1.焦慮焦躁

由於咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，因而導致焦慮、緊張。本身已經容易因壓力而焦慮不安者，可能會因為咖啡因使症狀加劇。

2.越喝越累

過量咖啡易導致身體處於「過於興奮」狀態，自然會因為缺氧而感到更加疲累。

3.失眠

咖啡因促使神經系統過度興奮。

4.心悸

由於過量咖啡因造成神經系統興奮，因而容易引發精神緊張，心臟怦怦跳。

5.頭痛

咖啡因為中樞神經興奮劑，會使血管收縮。

6.胃痛

咖啡因容易刺激胃酸分泌。

7.頻尿

咖啡因會利尿、加重頻尿。

8.腹瀉

咖啡因會刺激胃酸分泌，若在空腹狀態下飲用，易刺激腸胃。

高敏敏表示，適量喝咖啡仍有助於提神、幫助代謝、燃燒脂肪及抗氧化等優點，「只要不過量都建議適合咖啡的朋友享用」。但她也呼籲，本身患有心血管疾病、心律不整、腸胃疾病、長期失眠者，以及孕婦、孩童、骨質疏鬆者攝取咖啡因都要注意減量。

復健科醫師王思恒曾引述2023年發表於《睡眠醫學評論》（Sleep Medicine Reviews）的研究，其根據系統性文獻回顧與統合分析，一共分析24項研究，探討喝咖啡對睡眠之影響。結果發現，喝咖啡會減少45分鐘的睡眠時間、使睡眠效率減少7%、入睡時間減少9分鐘、深層睡眠時間也少了11分鐘；另外，睡眠中斷則增加12分鐘、淺層睡眠增加6分鐘。他說，最佳的解法是「睡前9小時不喝咖啡」。