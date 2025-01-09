雙和護理師偷拍病患漏便！PO網「戲謔上班歡樂片」　院方將懲處

▲雙和醫院爆出護理師偷拍患者照片上傳到網路。（圖／記者姜國輝攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部雙和醫院爆出黑心護理師偷拍病患，該名護理師以「上班歡樂碎片」等標註發到社群上，內容包括患者床上漏便、滿床血和整桶血尿的畫面，其中還有長者熟睡假牙掉落、口鼻插滿鼻胃管的照片。雙和醫院表示，8日收到民眾投訴，確認貼文內容為院內葉姓護理師發布，將依內部規定進行人評會及後續懲處。

該名葉姓護理師偷拍多名患者不堪的私密照片，直接公開在自己的Threads。內容包括患者糞便沾滿床、傷口血流滿床、長者口鼻插管、整桶血尿。她不僅將照片上傳到網路上，還用「#上班歡樂碎片」、「#看圖說故事」、「#酒空的下場」、「#真正的血流成河」等文字標註戲謔。

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雙和醫院表示，8日上午於意見反映信箱中收到民眾反映此事後即啟動專案調查，確認相關貼文確實為院內護理同仁所發，用意為記錄工作生活與抒發情緒，院方已嚴正告知該護理同仁此舉不妥，並有損病人隱私與權益，並要求刪除、撤下相關照片及貼文。

院方強調，針對該護理師的不當行為，將依院內規範進行人事評議及懲處；此外，亦將加強院內主管、同仁對於病人隱私觀念教育訓練。葉姓護理師在被檢舉爆料後，已迅速將個人臉書、IG和Threads帳號刪除或關閉。