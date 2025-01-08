「7種冷凍食品」有助降低三酸甘油脂！　營養師大推

▲冷凍莓果。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

三酸甘油脂是血液中的一種脂肪，適量的三酸甘油脂為身體提供能量，但過高的水平則會增加中風、心臟病和心臟病發作的風險。對此，「eatingwell」指出，幸運的是，改變飲食習慣，例如增加纖維和Omega-3脂肪酸的攝取，並減少糖分和脂肪的攝取，可以有效降低三酸甘油脂的水平。以下是營養師推薦的7種冷凍食品，幫助你輕鬆開始健康之旅。

1、冷凍蔬菜

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冷凍蔬菜不僅方便，還富含纖維，有助於心臟健康及降低三酸甘油脂。選擇未添加醬料的純冷凍蔬菜，避免因高飽和脂肪和鈉含量而抵消健康益處。研究表明，每天攝取至少3份蔬果的人，比攝取較少者有更低的三酸甘油脂水平。

2、全穀物麵包

冷凍區保存的穀物麵包通常不含防腐劑，且纖維含量較高、添加糖較少。用穀物麵包取代精製穀物製品，每餐可增加3到6克纖維。研究顯示，高纖維飲食與較低的三酸甘油脂水平密切相關。

3、冷凍鮭魚

冷凍鮭魚是快速備餐的理想選擇。鮭魚等油性魚類富含Omega-3脂肪酸，有助於降低三酸甘油脂。研究發現，定期食用油性魚類對健康和不健康人群均有正面影響。

4、冷凍綜合莓果

莓果富含抗氧化劑和纖維，是冰箱中的心臟健康之選。大多數冷凍綜合莓果每杯含約3克纖維，是增強膳食纖維的簡單方法。

5、毛豆

毛豆是一種植物性蛋白質，含有豐富的纖維和Omega-3脂肪酸（ALA）。每杯毛豆含有18克蛋白質和8克纖維，對控制三酸甘油脂特別有效。對於糖尿病患者或高膽固醇、高三酸甘油脂者，加入毛豆更是明智之選。

6、冷凍蔬菜漢堡

除了冷凍魚類，冷凍蔬菜漢堡也是降低三酸甘油脂的好選擇。它們通常飽和脂肪含量低，纖維含量高。選擇以豆類或小扁豆製成的漢堡，效果會更佳，但要注意檢查鈉含量，選擇符合健康需求的品牌。

7、花椰菜米

保持血糖穩定是控制三酸甘油脂的另一個關鍵。用花椰菜米取代穀物可以有效降低餐點的碳水化合物含量。3盎司未煮熟的花椰菜米含有2克纖維和僅4克碳水化合物，適合製作炒飯等低碳水化合物餐點。

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