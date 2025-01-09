麻疹「15點懶人包」一次看　醫提醒4種人注意

▲陳志金說，麻疹症狀很難與一般感冒區分，包括發燒、咳嗽、鼻炎、結膜炎、紅疹。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國內醫院麻疹群聚相關確診者已達16人，接觸者匡列破3000人，創5年新高。ICU醫生陳志金整理15點關於麻疹的資訊，並提醒「沒打過疫苗小於44歲的人、有打疫苗28-43歲的人、免疫抵抗力差的人、孕婦」需留意，一般民眾不必過度恐慌。

陳志金今天在臉書表示，麻疹是一種傳染力十分強大的呼吸道病毒傳染病。他並列出關於麻疹的15點：

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1，傳染力極高，是新冠的6倍！一人感染可以傳給10幾個人。

2，可由空氣、飛沫傳播，或是直接接觸病人鼻咽分泌物而感染。

3，距離病人2公尺內皆是飛沫傳染範圍，而且病毒可以在空氣中停留2小時，只要「走過」就可能被感染。

4，當你還不知道它是麻疹以前（一般人都是在身上出現紅疹，才會懷疑），它就具有傳染力（出疹前後4天皆具有傳染力）。

▼感染麻疹會出現紅疹。（圖／資料照／翻攝疾管署網站）







5，潛伏期：從被感染到出現紅疹，大約需要7-18天（一般是14天），所以接觸後要觀察18天沒發病，才算過關。

6，被匡列為接觸者，必須自主健康管理18天，早晚量體溫，出現疑似症狀時，「切勿自行就醫」，應撥打1922轉介就醫。

7，症狀很難與一般感冒區分，包括發燒、咳嗽、鼻炎、結膜炎、紅疹。

8，在出疹前的症狀有一個記憶口訣叫「3C」：Cough咳嗽、Coryza流鼻水、Conjunctivitis結膜炎，3~4天後開始出現紅疹。

9，發燒3-4天後，口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點（Koplik spots）。

10，感染後，1/1000的機率會發生嚴重的併發症，包括肺炎、腦炎。

11，目前沒有藥物可以治療，主要靠疫苗預防。

12，在還沒疫苗以前，每個人一生中幾乎（超過99％的人）都會被感染，而且感染後終身具有免疫力。所以在台灣，在1981年以前出生的人（43歲以上），幾乎都有免疫力。

13，疫苗：國內自1981年開始推動MMR疫苗注射，出生後12至15個月、國小一年級各接種一劑。

14，疫苗有效期約15-20年（小一生在28歲時，保護力下降），所以28-43歲的人（約10至30%的人沒有保護力），和未曾注射過疫苗的人，比較會被傳染。

15，孕婦要特別注意，感染後會增加流產、死胎、早產風險。生產前感染的話，baby（特別是早產）易有嚴重感染，出生6天內需給予免疫球蛋白。

陳志金表示，沒打過疫苗小於44歲的人、有打疫苗28-43歲的人、免疫抵抗力差的人、孕婦需要留意，一般民眾不必過度恐慌。

▲▼麻疹相關衛教資料。（圖／記者許宥孺翻攝）



疾管署統計，我國去年迄今累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為國內感染病例（含4起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例；去年國內感染及境外移入病例數為近5年同期最高，惟低於2019年同期。

疾管署指出，麻疹的初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等，在前驅症狀3到4天後會出現紅疹；臨床上，少數個案也可能沒有出疹或出疹型態不典型。

疾管署提醒，麻疹的傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後4天均具傳染力；病患及家屬進出醫院，或民眾出入人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險。

國內爆發麻疹疫情，加上確診者足跡公布警示，引發民眾搶打MMR疫苗。對此，疾管署表示，不是每個人都要打疫苗，有風險才要接種，以自費疫苗來說，建議「1981年以後出生」的醫護人員，以及要前往麻疹流行地區者，如越南、印度、柬埔寨等，才應評估接種。

▼麻疹疫苗接種建議。（圖／疾管署提供）

