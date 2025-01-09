台鹽生技「納豆紅麴膠囊」出包！食藥署查機能食品　9件標示違規

▲食藥署公布「113年微生物類來源機能食品製造業稽查專案之稽查結果」。（圖／食藥署提供，下同）



記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「113年微生物類來源機能食品製造業稽查專案稽查結果」，其中有9件產品標示與規定不符，違規業者包括知名「台鹽生技」的「納豆紅麴膠囊」，主要缺失為內容物成分未完全展開等，另查獲2家業者存放逾期品。

食藥署表示，抽驗58件含紅麴成分產品、原料及色素，依衛生標準檢驗食品微生物衛生標準、規定外煤焦色素、黃麴毒素、橘黴素及重金屬，均符合規定，但查核84件產品外包裝標示，其中9件產品標示與規定不符，主要缺失為內容物成分未完全展開等。另查獲2家業者存放逾期品，前述查獲不符規定事項皆已由所轄衛生局依規定處辦完畢。

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違規產品包括「台鹽生技」的「納豆紅麴膠囊」，因部分成分未標示，遭罰9萬元；天一藥廠股份有限公司的「複方紅麴素顆粒」、「十中納豆紅麴膠囊」因部分成分未展開，遭罰4萬元罰鍰。

▲台鹽生技的納豆紅麴膠囊部分成分未標示遭罰。

另外，存放逾期食品添加物的業者為「北成生物科技股份有限公司」被查獲存放苯甲酸鈉、蔗糖素、食用紅色6號調合粉，遭罰7.2萬元罰鍰；東陽製藥股份有限公司被查獲存放羅漢果、田七人參花，遭罰6萬元罰鍰。

食藥署呼籲，業者應落實自主管理，倘查獲違規情事將依法處辦，如完整包裝食品外包裝標示不符合食安法第22條或第28條規定，依同法第47條處3萬元以上300萬元以下罰鍰，或依同法45條處4萬元以上400萬元以下罰鍰。貯存逾有效日期食品或原料違反食安法第15條規定，依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。衛生機關將持續監督管理食品製造業者，以保障消費者權益。