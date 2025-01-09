麻疹初期「都有1症狀」！醫：會有黏著感　4眼疾恐致失明

▲醫師指出，麻疹患者幾乎都會出現結膜炎。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／眼科醫師張芯瑜

傳染力極高的麻疹，也會引起眼睛疾病，甚至可能造成失明！​今年麻疹疫情延燒，全台病例數創下近五年新高，麻疹患者在可傳染期間，1人可感染多達20人，讓人擔憂全國性大流行。麻疹主要透過接觸和飛沫傳染，保持距離、避免人潮擁擠的地方是預防關鍵。​大家可能不知道的是，麻疹的威脅不只侷限於呼吸道，麻疹也會引起結膜炎與角膜炎等眼睛急症，若無警覺，還會對視力造成無法挽回的影響。

臨床表現：不可輕忽的3C症狀

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麻疹的臨床表現從潛伏期到出疹，有一系列明顯的症狀，特別是「3C」：咳嗽（Cough）、流鼻水（Coryza）與結膜炎（Conjunctivitis），是麻疹的重要初期徵兆。

潛伏期與前驅症狀

麻疹的潛伏期約為接觸病毒後11～12天，通常在7～14天內出現首發症狀。前驅症狀包括：

－發燒：最初為輕度發燒（約3～5天），隨後高燒（超過40°C），持續兩天後自行退燒。如不退燒，需警惕是否出現併發症。

－3C症狀：咳嗽＋流鼻水＋結膜炎，與發燒同時出現。

－柯氏斑點：在前驅症狀後2～3天，患者口腔黏膜可能會出現柯氏斑點（Koplik spots）。這種口腔的散在性白色小點，這是麻疹的早期特徵。但此症狀比較短暫，一兩天內即消失，因此需密切觀察。

典型皮疹

3～5天後會長出麻疹典型的紅色斑丘疹（maculopapular rashes）。從臉部開始，逐漸蔓延至全身，持續約4～7天：

－剛開始從耳後髮際與頭頸部長出，隨後擴散至軀幹、四肢。

－疹子消退後可能留下棕色色素沉澱。

麻疹造成的眼睛疾病

麻疹造成的眼睛疾病，包含了結膜炎、角膜炎、角膜潰瘍與角膜疤痕、視網膜炎與視神經炎，若不早期偵測，可能導致失明。

結膜炎：麻疹眼部感染的最常見徵兆

麻疹患者幾乎都會出現結膜炎。麻疹引起的眼睛紅腫與流淚是早期的典型特徵，甚至可能早於皮疹的出現。結膜炎通常與發燒、咳嗽、流鼻涕等症狀並列，是麻疹初期的重要警示信號。患者可能感到眼睛有「黏著感」，結膜發紅但視力通常不受影響。這種眼部感染隨著疾病進展多數會自然消退，但早期發現仍能幫助避免進一步的併發症。

角膜炎：麻疹引發的嚴重眼部感染

角膜是眼球最外層清澈透明的結構。相比結膜炎，麻疹角膜炎的症狀更為嚴重，可能導致危險的後果。麻疹角膜炎的主要症狀為：

－疼痛與紅腫：眼部持續不適，伴隨明顯的紅腫。

－流淚與畏光：對光線極度敏感，甚至會讓兒童緊閉雙眼以避免光刺激。

－角膜混濁與視力模糊：透過細隙燈觀察，角膜表面可能喪失清澈度，變成灰白色的間質性角膜炎（interstitial keratitis），導致視力暫時模糊。

麻疹引起的角膜炎通常可在4至5天內自癒，大部分不會留下後遺症。但若感染導致角膜疤痕形成，視力損失可能是永久性的。早期診斷和妥善治療是避免長期影響視力的關鍵。

角膜潰瘍與角膜疤痕：麻疹帶來的永久視力損害

在營養不良或醫療資源匱乏的環境中，麻疹引起的角膜潰瘍和疤痕是兒童失明的主要原因之一。角膜潰瘍可能由麻疹病毒直接感染或繼發細菌感染引起，潰瘍區域通常呈現白色斑塊。然而，潰瘍癒合後可能留下不透明的疤痕，對視力造成嚴重影響，甚至導致失明。更嚴重的情況是角膜軟化，角膜結構變薄，可能出現大範圍穿孔，使角膜破裂導致眼內組織外漏，最終導致眼球萎縮，永久失去功能。

視網膜病變與視神經炎：麻疹引發的罕見嚴重併發症

麻疹除了常見的結膜炎與角膜炎之外，還可能引起更嚴重且罕見的視網膜病變與視神經炎，進一步威脅視力健康，甚至導致失明。麻疹病毒可能攻擊視網膜，導致視網膜發炎。視神經炎併發症相對罕見，但可能發生在罹患腦炎的麻疹患者中，甚至在沒有腦炎的病例也可能出現。急性情況下通常採用皮質類固醇治療，兩者皆可能造成暫時性或永久性的視力喪失。

失明：多重因素疊加的結果

在疫苗接種計劃不完善或未開發國家，麻疹是導致兒童失明的主要原因之一。因為營養不良與維生素A缺乏，會加劇麻疹感染後的角膜潰瘍和疤痕形成，這是導致麻疹失明的兩個最可能原因。

▲一旦出現麻疹的3C症狀（咳嗽、流鼻水、結膜炎）或伴隨皮疹，務必主動告知醫師。（示意圖／翻攝疾管署網站）

麻疹容易與其他病毒性結膜炎混淆

病毒性結膜炎是一種高度傳染的急性結膜感染，常由腺病毒引起，症狀包括眼部刺激、畏光和水樣分泌物。診斷通常依賴臨床觀察，也會自行痊癒。

值得注意的是，麻疹引起的結膜炎症狀容易與其他病毒性結膜炎混淆。若您或家人出現麻疹的3C症狀（咳嗽、流鼻水、結膜炎）或伴隨皮疹，務必主動告知醫師，協助早期診斷與防治。您的提醒，可能是防止病情惡化的關鍵！

麻疹造成眼睛感染的治療方式

雖然目前尚無針對麻疹病毒的特定眼科抗病毒藥物，但支持性療法可有效緩解症狀並預防併發症。治療的核心目標包括：減輕症狀、預防續發性細菌感染，以及保護角膜免於乾燥與軟化。

－清潔眼部分泌物：使用乾淨的布和溫水，輕柔清除眼部分泌物，有助於舒緩不適並保持眼部衛生。

－使用四環黴素（Tetracycline 1%）眼藥膏：每日三次塗抹於眼部，不僅增加眼睛的潤滑，還能預防續發性細菌感染導致的潰瘍。

－補充大劑量維生素A：針對麻疹病毒引起的角膜炎，口服大劑量維生素A不僅能促進角膜修復，還能預防嚴重角膜損傷與角膜軟化症的發生，對於營養不良的患者尤其重要。

麻疹相關眼疾的治療依賴於早期發現與適當的支持性療法。照護者應密切留意患者的眼睛狀況，並按時就醫，以避免視力的永久損害。維生素A的補充不僅改善眼睛健康，也能提升整體免疫力，是治療的重要環節。

維生素 A 治療：預防麻疹引起的視力喪失

維生素A是預防麻疹相關眼部併發症的關鍵治療手段，特別是對於重症患者。根據世界衛生組織的建議，對需要住院治療的兒童應在診斷當天與次日補充適量的維生素A，以降低視力喪失風險。建議劑量為：

50,000 國際單位（IU）：適用於6個月以下的嬰兒。

100,000 國際單位（IU）：適用於6至11個月的嬰兒。

200,000 國際單位（IU）：適用於12個月及以上的兒童。

為什麼麻疹性角膜炎需要維生素A治療？

維生素A是無法自行合成的必需營養素，對維持角膜健康與免疫功能至關重要。麻疹感染會增加維生素A的消耗，特別是在兒童中，麻疹感染常伴隨食慾下降與腹瀉，進一步減少營養攝取與吸收，導致維生素A缺乏。

維生素A是維持眼部健康的關鍵，尤其對結膜與角膜上皮細胞的正常功能至關重要。它能幫助分泌黏液，維持眼睛潤滑，並保護角膜免於損傷。此外，維生素A也是維持夜視能力的重要因子。缺乏維生素A時，眼睛上皮組織可能發生化生（metaplasia）和角化（keratinization），不僅會引發角膜乾燥與潰瘍，還可能因角膜軟化而導致失明，對營養不足的兒童影響尤為嚴重：

－結膜與角膜乾燥：黏液分泌減少，表面變得粗糙不平。

－角膜潰瘍：角膜受損，形成潰瘍。

－角膜疤痕：癒合後留下不透明疤痕，影響視力。

－角膜軟化症：角膜組織變軟甚至穿孔。

在麻疹性角膜炎中，維生素A不僅能修復受損的角膜上皮，還可預防併發症進一步惡化，對視力的保護起到至關重要的作用。

▲接種疫苗可降低感染麻疹所帶來的健康威脅。（示意圖／本報資料照）

麻疹相關眼疾的高風險族群

以下族群更容易因麻疹而引發眼部感染與併發症，需特別關注：

－5歲以下兒童：若未接種疫苗，孩童免疫系統尚未發育完全，易受麻疹影響。

－20歲以上成人：可能因免疫力下降或未接種疫苗而暴露在風險中。

－營養不良或醫療資源不足的族群：特別是維生素A缺乏者，面臨更高的角膜潰瘍與失明風險。

這些民眾應積極接受疫苗接種與適當的營養補充，以降低麻疹帶來的健康威脅。

麻疹與視力：早期發現與預防至關重要

麻疹是一種高度傳染的疾病，不僅影響呼吸道健康，還可能帶來結膜炎、角膜潰瘍等眼部感染，甚至引發視網膜炎或視神經炎，導致永久性的視力損害。對於兒童、營養不良者及高風險族群，影響尤為嚴重。

若出現咳嗽、流鼻水、結膜炎或皮疹等症狀，應主動告知醫師，並尋求眼科檢查以排除眼部感染。透過早期診斷與適當治療，不僅能緩解不適，還能有效降低視力損失的風險。

預防是最好的保護！避免人群密集場所、戴口罩、勤洗手，準時施打疫苗，並補充富含維生素A的食物，如胡蘿蔔、南瓜與深綠色蔬菜，有助於強化免疫力。密切關注麻疹症狀，積極採取防護措施，讓家人遠離麻疹的威脅，守護健康與視力。

本文經授權轉自：遠見眼科張芯瑜醫師《麻疹導致失明？結膜炎、角膜炎可能奪走視力！》