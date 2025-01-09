饗饗食物中毒通報增至53人！北市衛生局曝「1條件」才可復業

▲饗饗信義店爆出食物中毒問題。（圖／記者黃士原攝）



記者趙于婷／台北報導

台北市信義區「饗饗微風店」疑似食品中毒案件，根據最新統計，截至1月9日下午4時累計通報53人。台北市衛生局今表示，今（9）日已會同疾管署及食藥署前往進行流行病學調查，業者也已經提出改善報告，但至少還要再觀察24小時，如果都沒有新增通報個案，才會同意復業。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，依食品安全衛生管理法第6條規定，醫療機構診治病人時發現有疑似食品中毒之情形，應於24小時內通報當地衛生局，衛生局於受理醫院通報後立即針對個案進行攝食問卷調查，調查各患者間共食之地點及餐點，並派員至涉嫌地點進行查核採樣蒐證，如調查結果（包含食品檢體、患者檢體、環境檢體及員工手部檢體等）最終判定為食品中毒案件，違反食安法第15條第1項規定依同法第44條可處新臺幣6萬元至2億元罰鍰。

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在疑似食品中毒調查期間，業者需依食安法第41條第5款規定得命其暫停作業、停止販賣及進行消毒；依規定，有疑似食品中毒案件達「疑似食品中毒就醫人數達6人（含）以上」、「學校疑似食品中毒人數達50人或以上」、「疑似食品中毒事件有持續擴散之虞」、「社會大眾關注事件」、「病因物質特殊者（如肉毒桿菌、麻痺性貝類毒素等）」或「其他特殊因素（如死亡、收治加護病房、休克、昏迷、麻痺、語言及吞嚥困難等情形）」時，命食品業者暫停作業及作全面清潔消毒處理。

林冠蓁表示，業者需改善完成後向衛生局提出復業申請及相關改善報告（包括從業人員完成至少4小時衛生講習證明，課程含法規、餐飲製備衛生、食品中毒防治等），經衛生局審查通過且複查合格始得復業。

林冠蓁呼籲，食品業者如製作場所發生疑似食品中毒案件時，應配合衛生機關調查，並第一時間主動釐清掌握影響人數，調查共食餐點並確認員工是否有相同症狀，並監測患者人數是否有持續擴大之情況，如經衛生局依法要求暫停營業，應立即主動停業並消毒，以確保汙染源不再擴大。