「1款飲料」喝出一堆病！罹癌王機率增22%　醫曝每週飲用上限

▲含糖飲料不只誘發肥胖，一堆疾病都與高糖分有關。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

每天喝杯含糖飲料療癒身心，已成為你的日常？林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢醫師引述研究警告，這「甜蜜的負擔」正悄悄影響健康，不僅可能使體重增加，還與肥胖、糖尿病、心血管疾病、痛風、脂肪肝、牙齒健康，甚至癌症風險密切相關。其中他提到，高糖攝取可能提高22%罹患胰臟癌風險，以及17%的乳癌死亡率。

李柏賢醫師在粉專《Dr.Le 李柏賢》根據頂級醫學期刊《BMJ》一項大型研究綜合分析指出，常喝含糖飲料恐帶來一系列健康問題，且風險隨著飲用量增加而提升。研究發現，每天多喝250毫升的含糖飲料，心臟冠狀動脈阻塞的風險會增加17%、中風風險多7%、肥胖機率提升12%；多喝一點關節也開始吃不消，痛風風險暴增35%。

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李柏賢說明，含糖飲料對健康的傷害不僅是空熱量，還會影響脂肪代謝，造成內臟脂肪堆積，增加脂肪肝、糖尿病及代謝症候群的風險，「雖然這些飲食研究證據等級不是最高，但綜合分析後似乎都指向一樣的趨勢，值得參考。」

▲高糖分恐使罹胰臟癌風險、乳癌致死率增高。（示意圖／免費圖庫）

不僅如此，高糖與某些癌症也具有潛在關聯。李柏賢說，研究發現，每天多攝取25克的果糖，罹患胰臟癌風險增加22%；糖的代謝也可能與乳癌進展有關，恐使乳癌死亡率升高17%。他也補充，雖然目前關於糖和癌症的證據仍有爭議，但可以確定的是，過多糖分的確容易釀成肥胖，而肥胖本身就是多種癌症的重要風險因子。

▲甜食吃太多會導致胃酸逆流，引發灼熱感與不適。（示意圖／123RF）

甜食吃太多也要留意胃食道逆流。李柏賢表示，高糖飲食會刺激胃酸分泌過多，容易引發胃酸逆流、刺激食道壁；此外，甜食導致的體重增加，會提高腹內壓，使逆流情況更加嚴重；含糖汽水和碳酸飲料可能通過增加胃內壓力、放鬆食道下端括約肌、刺激胃酸分泌及其酸性特性，造成胃酸更容易逆流回食道，進而引發灼熱感和不適。

李柏賢建議，可改喝無糖飲品，如無糖茶、氣泡水；以水果替代甜點，並多吃蔬菜、全穀類和高纖食品，降低酸鹼值波動，達到優化飲食結構等減少高糖食物攝取，讓身體喘口氣，也能減緩胃酸逆流症狀。他提醒，想要控制體重、改善腸胃健康及降低癌症風險，含糖飲料每週最多一份，約200～355毫升，減糖對於健康計劃是很不錯的第一步。