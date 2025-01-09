她「生活正常+沒壞習慣」卻罹癌！科學家揭元凶：恐與它有關

▲美國研究指出，存在於空氣、飲水、食物中的塑膠微粒，可能是罹癌因子之一。（示意圖／翻攝PEXELS）

圖文／CTWANT

近日有研究發現，微塑膠可能是許多無法用遺傳、飲食或生活方式解釋的癌症和健康問題的潛在原因。研究人員審查了3000多項有關微塑膠的研究後，提出這些微小的毒性顆粒，可能與肺癌、結腸癌、其他肺部疾病以及不孕症相關。

根據外媒《每日郵報》的報導，這項評估本月稍早發表在《環境科學與技術》（Environmental Science & Technology）期刊上。研究指出，與許多正在下降的癌症發病率不同，結腸癌的發病率正迅速上升，尤其是在過去被認為是低風險的年輕人中，同樣非菸草引起的肺癌病例也在增加，這一趨勢讓專家倍感困惑。

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微塑膠是指直徑小於5毫米的塑膠碎片，來源包括食品容器、服裝、香菸過濾嘴和輪胎等消費品。它們無處不在，存在於空氣、食物和飲用水中，甚至已被發現在多個主要人體器官內。當免疫系統將其識別為外來物質時，會引發炎症，最終可能導致組織損傷、肝臟和心臟問題，甚至不可逆的健康損害。

▲人們日常生活離不開塑膠製品，導致塑膠微粒（又被稱作微塑膠）無所不在。（示意圖／翻攝Pexels）

加州大學的研究人員在本月發表的報告中表示，微塑膠顆粒破壞了結腸中的保護性黏液層，可能促進腫瘤的發展。此外，研究表明，這些顆粒可能導致腸道細胞死亡和慢性炎症，對腸道免疫系統產生負面影響。研究結果指出，微塑膠暴露與結腸癌的發生存在密切聯繫。

在生殖系統方面，微塑膠被懷疑影響荷爾蒙平衡，損害男性精子品質與數量，並干擾女性卵巢和胎盤的功能。一些研究發現，胎盤中的微塑膠與低出生體重相關，而羊水中的微塑膠則與早產有關。

微塑膠顆粒對呼吸系統的影響同樣令人擔憂。研究發現，這些顆粒會引發呼吸道炎症，導致肺損傷和慢性炎症，增加肺癌的風險。加州大學的研究團隊指出，微塑膠暴露「懷疑」與人類呼吸系統功能受損有關。

研究強調，微塑膠的存在幾乎遍及地球每一個角落，從深海到北極海冰都有檢測到。由於其小尺寸，微塑膠能輕易進入人體，並已在胎盤、母乳和肝臟中發現。

根據報告，全球每年生產近4.6億噸塑膠，預計到2050年將達到11億噸。塑膠污染加劇了微塑膠在環境中的擴散，並對人類健康構成嚴峻挑戰。

加州大學舊金山分校婦產科教授特雷西（Tracey J. Woodruff）表示，「微塑膠的健康影響與空氣污染物的危害相似，而我們已知空氣污染對健康不利。」研究人員呼籲政策制定者立即採取措施，減少微塑膠暴露，以防止更多健康問題的發生。該研究首次使用美國國家科學院批准的系統性回顧方法進行分析，為微塑膠對健康的威脅提供了強有力的科學證據。

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