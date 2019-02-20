豐足晚年「友情資產」不可少

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彙整編輯／Flora、摘自／《酷老樂活：吳娟瑜給大大人的10堂幸福課》吳娟瑜著（出色文化）、圖片來源／shutterstock

「老來伴」在新世代裡並不只是枕邊的另一半。建議把家族中的親人，尤其年輕一代姪甥輩都納入，老同學、社區教室的同學、同事也都可以列入。老來伴越多，生活會更加多彩多姿；老伴的年齡層越低，吸收新知的機會增加，身體動能也會相對提高。

多和他人相處

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「年輕人有自己的生活，不要去打攪他們吧！」是一般長輩的想法，其實「偶爾打攪一下」也是人生的智慧哲學。

我的七舅已高齡84歲，住在美國邁阿密，每天游泳，到他的Motel上班，每年安排二至三次海外旅遊；一年總會打一到兩次電話給我們這些外甥、外甥女。

每回接到電話總是對我們的關心和鼓勵，儘管戴著重聽器的他拉開嗓門說些重覆的話，聽起來就是歡喜且受益。他和七舅媽返臺時，我們也很開心地接待他們，大家夥兒到餐廳歡聚真是其樂融融。

七舅正是把我們這些晚輩當成老來伴，多年下來我也開始學習這樣的作風， 將姪兒、甥兒納入日常關心的對象；家裡的Coobie和Ricky自然不在話下，電影院、健身房、森林公園都是和他們結伴活動的好去處哩！

很多人都忽略了，大多人不但「親情資產存褶」需要及早儲蓄，「友情資產存褶」也應儘快存些老本。

規劃友情資產

不管處於人生哪個階段，下列十項「友情資產量表」都值得自我省思：

一、 同學的邀約儘可能出席

二、 每週透過電話或Line或FB私訊至少關心兩位舊識

三、 至少參加兩個Line 群組

四、 主動安排親友的慶生活動

五、 組團揪伴外出旅遊

六、 親友身體微恙，適時暖心問候

七、 樂意出席親友邀約的各式活動

八、 晚輩前來請教人生困惑，給予絕對分享和支持

九、 若有新鮮的學習或娛樂心得，記得分享給周邊親友

十、 情緒低落不適，至少有三到五位可以傾聽心聲的親友

以我為例，生活秩序第一優先是照顧自己；其次為照顧家人；第三順位才是關照朋友們。因演說、電視、電台的通告仍不少，忙起來難免顧此失彼，第二項、第三項和第五項因而尚未徹底實踐；足見我的「友情資產」仍有改善空間。親愛的朋友們，規劃自己的「友情資產」永不嫌遲，開始行動吧！



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