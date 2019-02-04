放下對生產力迷思，轉成對他人貢獻！跟熟年生活和解

《退休好幸福》是華人唯一專屬退休族的生活平臺，透..

撰文／新保關懷社會福利基金會‧新光銀行文教基金會副執行長湯傑郎

圖片來源／shutterstock

作 者／岸見一郎

書 名／《變老的勇氣》／皇冠文化

常常聽人說起，身邊長輩在退休後沒多久，身心狀態就大幅退化，性情古怪，教人不易親近。

有些可能有認知症的疑慮，但絕大多數恐怕是因為「退休」，特別是男性，常年在工作職場，一旦退下，失去的恐怕不只是一份收入而已。

放下對生產力的迷思，轉成對他人的貢獻

持續工作，對於銀髮者的人際關係、社會參與、自我認同等都發生影響，降低社會負擔，甚至醫療支出。這也間接說明，為什麼近年銀髮再就業的討論會持續發酵的原因。

可惜的是，目前倡議的聲量仍然不足，除了相關勞動法規需要調整，這個族群的心理準備，恐怕更是關鍵。退休前後，如何面對與走出「挫折、失落、沒面子」的情緒，這實在是各界在推動社區關懷據點、銀髮俱樂部甚至長照C級據點時，應該多加思索的，而這，正是《變老的勇氣》一書最要處理的。

有趣的是，對比美國AARP CEO JoAnn Jenkins在《Disrupting Aging》的看法，「the 50 is new 50」這跟《變老的勇氣》作者岸見先生「不必在意他人的評價，充分體會學習的樂趣」實在異曲同工。「人生就是目標」、「生命就是改變現狀、向前邁進就是進化」。運用阿德勒心理學的觀點，引領準退休、已退休的銀髮族鼓舞自己、活化自己，相信在閱讀的過程，每個讀者都能像《奧德賽》（odyssey）裡的尤里西斯，經歷不安漂流、內心質疑，最終回到故鄉安頓自己。

也或許當我們放下對生產力的迷思，轉成對他人的貢獻，那麼在退休的那一刻，我們才能跟接下來的熟年生活和解，然後自在、成功老化，積極體驗人生。



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