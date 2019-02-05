為自己量身打造「壓力緩衝盾」

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圖片來源／shutterstock

作 者／林萃芬

書 名／《鍛鍊心理肌力：15項心理練習，擺脫那些職場與人際間的控制、害怕、停滯、危機與焦慮》／時報出版

十年的諮商歷程中，我看過太多人因為對壓力的耐受性太強，而忽略照顧自己的心理健康。不願承認「自己會感覺有壓力」的人，通常是因為「理想我」期望自己是感受不到壓力的強者；也因此，會隱忍壓力的人，大多數不滿意自己是個普通人。

而這些「不承認的壓力」都跑到哪裡去了？多半都宣洩到別人的身上，尤其是家人跟下屬。事實上，「暴躁易怒」就是典型的壓力反應。

在快速變動的年代，每個人都要懂得為自己打造一個「壓力緩衝盾」(Stress Buffer Shield)，協助自己及時釋放壓力與焦慮。這面「保護心理健康」的盾牌，有5個部分：

第一個是，累積生命經驗(Life Experiences)，讓自己更堅強有力。

第二個是，個人支持網路(My Support Networks)，內心困惑時，有人可以請教。心情不好時，有人可以安慰；寂寞沮喪時，有人可以陪伴。

第三個是，正向的態度和信念(Attitudes／Beliefs)，協助自己轉換角度，看到不同的見解。

第四個是，健康自我照顧習慣(Physical Self-Care Habits)，了解自己的身心狀況，找到有效紓解壓力的方法。

第五個是，行動技巧(Action Skills)，壓力事件沒有解決，壓力就不會消失，需要有改變現狀的行動技巧。



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