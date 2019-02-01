年前打掃照步來，輕鬆省力又乾淨

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撰文 | Jennifer、圖片來源 | 寓子設計、家事達人─陳映如老師、環保署、攝影 | Jennifer

【文／幸福空間】農曆年前想要輕鬆做好居家大掃除，除了有一個完善的打掃計畫之外，清潔輕鬆做，工具的準備也是重要的一環，所謂「工欲善其事，必先利其器」，這次小編要分享家事達人─陳映如老師輕鬆打掃的撇步，就是找出執行順序，搭配適合的清潔工具，以及正確的打掃方法，輕鬆除舊布新過好年！

(圖片提供／寓子設計)

把握5原則，輕鬆做打掃

打掃時，最忌諱毫無章法地憑感覺打掃，陳映如老師提醒，最好規劃出順序與方法，這樣才能省時省力做好年終打掃。以下是陳映如老師提出5個基本原則：

1. 從上而下：指從整體空間的上方開始依序向下方清掃擦拭，以免擦過的地方，灰塵又堆積。

2. 順手分類：在清潔打掃過程中，可以順手將物品再做一次分類歸放。

3. 先乾後濕：先做打掃，將垃圾、灰塵掃起，再進行擦拭、拖地等工作。

4. 重汙垢要先溶解：面對頑強的汙垢，使用清潔劑後，需靜置溶解後再做清潔。

5. 濕處理後要擦乾：當濕擦後，切記要再乾擦一次，才不會留下水垢。

陳映如老師表示，了解掃除的順序後，就要確認該準備哪些打掃工具，首先可準備拋棄式的清潔工具，像是濕紙巾、廚房紙巾、紙抹布……等；再來，可以找出家中可廢物利用的工具，諸如：報紙、舊T恤、免洗筷、襪子、絲襪、舊牙刷……等，既好用又環保，用完即丟，不會又囤積成家中的垃圾。

▲年終大掃除可善加使用濕紙巾、廚房紙巾、紙抹布等拋棄式清潔工具。

▲衣架+舊襪子，變身萬用除塵撢。(圖片來源／家事達人─陳映如老師)

▲衣架+舊襪子製成萬用除塵撢，隨意凹折清灰塵超方便。(圖片來源／家事達人─陳映如老師)

▲舊抹布+免洗筷，變身萬能清潔棒，可清理小溝縫，用完即丟。

謹記4觀念，清潔劑選用更安心

1. 減法概念：居家打掃時，很難避免不使用到清潔劑，陳映如老師提醒，若使用清潔劑時，建議減量使用。

2. 多點耐心，讓清潔劑有足夠的作用時間：使用清潔劑不要力求速效，清潔劑要真正發揮效果，必須要給它作用的時間。

3. 環保標章：選購清潔劑時，記得要選擇對環境有善、具環保標章的清潔用品，可回收、低汙染、省資源，對環境及健康多一層保障。

▲挑選清潔劑時，記得選用具環保標章的產品。(圖片來源／環保署)

4. 清潔劑別混著用：除了漂白水不可過量使用，記得稀釋之外，也切勿將不同屬性的清潔劑混合使用，像是鹽酸(氫氯酸)與漂白水混用，會發生化學反應，產生有毒的「氯氣」，當人體接觸後會刺激眼睛、呼吸道，產生紅腫熱痛等不適症狀，嚴重時甚至還會引發氣喘或化學性肺炎。

科技泡棉到底能不能用！？

市售的「高科技泡棉」是利用美耐皿分子製成非常微小的纖維構造，再製成海綿狀的產品，在沒有化學洗潔劑的介入下，這些超微細小纖維就可以深入汙垢，配合水以及摩擦的作用，以物理性的方式來去除汙垢。

不過，高科技泡棉產品，一旦遇上「熱、油、酸」，都可能釋放出「三聚氰胺」，造成膀胱或腎臟病變，所以不得不謹慎使用！使用高科技泡棉時，不要用超過40℃的溫熱水，也不能沾到油污，更不能直接用來揉搓蔬果表面，去污後的用品，最好也再以清水擦洗過較好。

▲科技泡棉遇「熱、油、酸」，可能會釋放出「三聚氰胺」，使用時須格外注意。(圖片來源／家事達人─陳映如老師)





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