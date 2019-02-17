付諸行動「力所能及的事」　讓你在變老之後仍然自由生活

彙整編輯／Jennifer

圖片來源／shutterstock

作 者／岸見一郎

書 名／《變老的勇氣》／皇冠文化

每個人都必須面對逐漸變老的現實。

年輕時，無法理解變老到底是怎麼一回事。但是，我們開始面對父母漸漸年邁，自己也逐漸變老的現實，無論父母還是自己都和年輕時不同，越來越沒有能力做以前能夠做到的事。

於是，我們很容易對變老這件事產生負面印象。

有些人明明目前還很健康，卻很擔心以後身體會失去自由，會臥床不起，有些人覺得一旦發生那種狀況，自己不打算接受只為了延長生命的治療，甚至有許多人希望自己在臥病在床之前，就可以死得很乾脆。那些不願意只為了延長生命而接受治療的人，並不是想要從病痛中獲得解脫，或是基於信仰的理由放棄治療，而是不願意給家人添麻煩。

轉向思考，正面認識變老這件事



雖然我不太清楚這是否屬於日本傳統的想法，但我們不妨從正面的角度認識變老這件事，同時，在照護年邁的父母時，也必須牢記這件事。

我們往往會基於二個原因，認為變老是一件負面的事。

首先，我們經常認為變老就意味著衰弱和退化，但我認為不必覺得變老就是退化，而應該視為是一種變化。的確，隨著年華老去，漸漸無法做到年輕時可以輕鬆完成的事。但是，只要不認為這是退化，而是一種變化，就不會從否定的角度去看待變化這件事，也就可以有不同的認識。以季節來比喻，日本的季節從春季漸漸進入夏季，然後邁向秋季，又慢慢迎接冬季的到來。不同的季節有各自的優點，無法和其他季節進行比較。同樣地，老年和青年相比，並沒有比較差。

其次，我們往往會把成功當成是人生目標。對一直以成功為人生目標的人來說，變老當然會對成功造成威脅。對許多人來說，成功就意味著幸福，但是，成功並不能為人帶來幸福，相反地，成功和幸福並沒有任何關係。

日本的哲學家三木清曾經說過：「幸福攸關存在，成功攸關過程。」（《人生論筆記》）

想要追求成功，就必須達到某些目標。比方說，考進知名的大學，或是進入一流企業工作。既然幸福是一種存在，就不需要為了幸福而完成某些目標，只要生在此時此地，就已經是幸福的狀態。只要能夠這麼想，人在任何時候都可以幸福。即使年華老去，已經無力做任何事，也不會對自己的幸福有任何影響。

不妨在有這種認識的基礎上，接受自己和年輕時不同，無法再做到很多事的現實。

阿德勒曾經說：「重要的並不是得到什麼，而是如何運用自己得到的東西。」（《神經症問題：病例史手冊》）

不用生產力衡量一個人，活著就具有價值

即使無法再像年輕時那樣有能力做很多事，但還有力所能及的事。只要不放棄，「力所能及的事」其實比想像中更多。發現「力所能及的事」，並付諸行動，可以讓我們在變老之後，仍然自由地生活。進一步而言，即使有一天失去了所有的能力，也開始遺忘過去的事、前一刻才發生的事，仍然無損於自己的價值。我認為，不能用生產力來衡量一個人的價值。人只要活在世上，就可以對他人有所貢獻，活著本身就具有價值。

我希望目前身體健康的人，也必須充分瞭解這一點。當認為自己活著就有價值時，也會感謝年邁的父母還陪伴在我們身邊。我曾經在演講時談到這件事，有一位聽眾對我說，真希望能夠更早瞭解人活在世上就有價值這個觀念。這位聽眾的父親以前是銀行職員，是社會菁英，八十多歲時因為腦梗塞昏倒，導致半身不遂。

「我已經變成這樣，根本沒有活著的價值，讓我死了算了。」

他的父親整天對他們兄弟姊妹說這種話，但當時他不知道該如何回答。他對我說：「如果是現在，我就可以告訴父親，只要他活著，就讓我們感激不盡。」

雖然我在《變老的勇氣》中主要討論變老的問題，但希望讀者在閱讀的過程中，除了思考自己變老，和照護父母的問題以外，也能夠思考如何好好過自己的人生。如果能夠讓更多台灣讀者有機會看這本書，將是我莫大的榮幸。



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