學習「冒險」，開創彩色人生

《退休好幸福》是華人唯一專屬退休族的生活平臺，透..

彙整編輯／Flora、摘自／《酷老樂活：吳娟瑜給大大人的10堂幸福課》吳娟瑜著（出色文化）、圖片來源／shutterstock

你如何定義「有趣的生活」？

對很多人而言，照顧三餐、養活一家人都來不及，那還有閒暇念及個人的吃喝玩樂？

積習已久，大大人好不容易可以喘口氣，關於什麼叫「為自己而活」？根本就沒想很多―再說吧！ 不就一天過一天嗎？ 根據社會學家觀察，發現不同民族有不同的退休生涯規劃：美國人多數是夫妻結伴海外旅遊；英國人積極規劃創業新生涯，不想浪費任何時間；日本男士退休後少有應酬，每每在家對妻兒發號施令，老婆則規劃熟年離婚；華人地區（包括馬來西亞、中國大陸、臺灣、香港）在我巡迴演說的接觸裡發現多數以「含飴弄孫」為生活目標；新加坡退休金高，子女多半希望爸媽不再操勞，所以大大人過得悠閒得多。

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看來美國的大大人比較懂得享受有趣生活，也承襲祖先勇於冒險的基因，常到世界各地探索，接觸不同族群、享受不同美食、飽覽不同風光景色，趣味多 多啊！

華人的大大人比較務實，不重個人享受，心心念念為兒孫存糧、為兒孫賣命，外出打拼的兒女把第二代交給爸媽公婆教養比比皆是；離婚子女乾脆把孩子丟回家，認定老人家會接手的也不在少數。

「走不開」是華人老爸老媽的心結，過度寵愛兒孫，在人際關係的分際上沒有給兒女機會教育——必須尊重父母需要獨立的生活空間和休閒時間。這種原生家庭「剪不斷．理還亂」的臍帶關係，糾糾纏纏地讓華人的大大人陷入日常生活的滾桶，脫身不得哭笑不得。

近日，在演說會場與讀者來函中欣然見到一股新趨勢：出現了勇敢的聲音， 他們打破傳統，理直氣壯地對下一代說：「自己的孩子自己帶，我們需要過自己的日子。」

勇於對兒孫說：NO！才有機會重新享受人生的樂趣。而人生的樂趣，不就是需要來點冒險嗎？「冒險」這兩個字對華人是既生疏又擔心，那個「險」字，說明做了某事可能產生的危險、風險。這是華人家長教育子女時的一個迷思，若用在自己身上， 更是對新鮮的活動、挑戰的任務保持距離以測安全。

其實，大大人早已經歷不少冒險只是不自知而已；冒險，可以從兩個角度 看待。

一、人生抉擇的冒險



例如：轉職、搬遷、離婚、創業、合夥、投資、移民、東山再起等。每個決定都面臨不可知的未來，適應良好有合理的回報，選擇正確信心倍增；萬一判斷有誤舉棋不定，冒險成了風險，有人調頭快跑，有人沉淪翻覆。

二、 日常生活的冒險

例如： 高空彈跳、叢林求生、雲霄飛車、極地滑雪、飆車競賽、K歌比 賽等。對於大大人而言，「人生抉擇的冒險」多少已經歷過；倒是「日常生活上的冒險」比較欠缺。其實有趣的生活與不一樣的感覺，非常值得一試。

「日常生活的冒險」可分三個層面：

★心態冒險

需要突破自我設限，循序漸進改變心態。有位女性學員假日必定在家，守著公婆、守著老公、守著兒女；待久了、悶久了常自問：「我究竟為誰而活？」

經過幾次輔導，她戰戰兢兢地學會開口：「我要出去看場電影」、「我已安排5天行程的旅遊」，終至於可以理直氣和地說：「我和朋友約了見面聚餐。」

她「冒險」為自己開創一條新路才發現「其實，我是綁住自己的元兇，沒有人不放我走。」這種「心態上冒險」早就該嘗試了，千萬不要被傳統角色、個人狹隘的認知羈絆。

★性格冒險

「江山易改．本性難移」對也不對，端看對象而定；對於性格不夠開闊、價值觀偏狹的大大人，轉換與改變往往會換來意想不到的美好果實。

只要有所覺察，有動力調整，「本性」是可以「移轉」的。

除了課程中引導學員培養彈性價值觀，偶爾我會引導「街頭實驗」。這個教學方法是在街頭進行陌生人拜訪，兩人一組進行「請問方便換銅板嗎？」、「我好像在哪裡看過你」、「這個東西我不買了」、「請聽我唱一首歌好嗎？」「讓我送妳一朵玫瑰花」等。

30分鐘街頭拜訪後回到課室，大家眉開眼笑地分享陌生人的反應、自己的感受、觀察到了什麼？學到了什麼？彼此聆聽、共同體驗時，街頭上有趣的冒險活動正潛移默化他們的性格：慣性的猶疑、膽怯微調之後走向大方、樂觀、開朗等正向性格。

★體能冒險

攀爬百岳、騎車環島、參加三鐵或跑馬拉松，這些挑戰體能極限的活動不只有益健康，透過集體培訓過程還可以學習如何組織團隊，如何培養耐力同時廣結志同道合的朋友，人生就此「網開一面」樂趣無窮。

大大人學習冒險有四個優點：

1.增加生活的樂趣

2.增加友情資產

3..增加生命活水

4.增加放自己自由的舒暢感

何樂不為？出發吧！Go！Go！Go！



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