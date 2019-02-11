說走就走，舒身、爽心半日陽明山溫泉行

撰文／王日見、圖片來源／shutterstock

進入12月的酷寒，沒有甚麼比浸泡在暖人心脾的溫泉更為享受的了。居住在臺灣的我們，有幸的是想泡湯不必遠渡重洋、翻山越嶺，臺北人駕車大約20分鐘便能到達的陽明山溫泉區，不只風景宜人，更有許多溫泉湯屋或會館可供選擇，最棒的是陽明山溫泉更有助於皮膚保養與美容，快跟著這篇文章，一起前往臺北陽明山泡溫泉吧！

景點一：陽明山溫泉區

陽明山溫泉位處陽明山大屯山系、七星山系，陽明山距離市區相較其他溫泉勝地來得近，不用翻山越嶺便可以到此遠眺臺灣海峽美景，在山與海之中消解心中積塵已久的苦憂。陽明山溫泉泉質主要以白磺泉為主，泉質含有硫磺而成黃白色，味道帶有一些微的刺鼻，該種溫泉能夠軟化皮膚角質層，對於慢性皮膚病具有鎮痛止癢的功能，又可稱為「皮膚之湯」，深受女性喜愛。

來到陽明山溫泉，如果沒有打算住宿過夜，可以考慮查找各溫泉會館的大眾池或計時湯屋，要價大約100至300元，或是有的湯屋料理消費達到一定額度便贈送大眾池入場，許多餐廳多會推出在地野味料理，高山蔬菜、白斬土雞等等料理令人垂涎三尺，是誰說泡溫泉就不能享受美食饗宴？想要享受頂級溫泉享受又不想花大錢，經濟實惠的陽明山溫泉區可謂不二選擇。

需要注意的是此類溫泉帶有硫磺味，因硫化氫氣體多少具有刺激性，皮膚有外傷或是有相關發炎疾病的旅客，或有肝炎、腎臟病、冠狀動脈疾症的旅客，不建議前往此類溫泉，否則會導致傷口加劇惡化或急症發作；另外攜帶飾品也建議在泡溫泉時將其拿下，因為銀飾極易與泉水中的硫磺物質產生化學反應而變黃、黑。

12月的陽明山，雖然仍未到初春的「陽明山花季」，也還離3、4月的「竹子湖海芋季」遠著，但陽明山海拔高、氣溫低，可謂北臺灣芒花勝地，擎天崗、七星山上白茫茫一片芒海，在暖冬日光照耀下，綻放著閃爍的光芒，純淨透涼的山風拂過，製造一波又一波的浪海，美不勝收的景色不僅紓壓又好拍。

【景點資訊】

陽明山溫泉區

開放時間：依各溫泉會館而訂

交通方式：士林走仰德大道（臺2甲線）上山即可到達陽明山溫泉區

景點二：松竹園土雞城

陽明山竹子湖的餐廳林立，上網查找一下，便能發現許多知名餐廳。如果說到陽明山，切記一定要來嘗嘗這裡的放山雞料理，尤其以白斬土雞和黃金脆皮雞這兩種菜色最為廣為人知。白斬土雞油亮的雞皮下飽含油脂，彷彿果凍的口感搭配富有嚼勁的肉質，不小心就配了好幾碗飯；或是點上一盤黃金脆皮雞，用中火慢烤1小時至雞肉呈現焦黃薰香，雞皮烤得酥脆令人一口接著一口，那香味令人沒齒難忘。

【景點資訊】

松竹園土雞城

開放時間：11:00~21:00

交通方式：士林走仰德大道上山，後接永公路一路直行，約15分鐘路程靠右即可抵達。



更多健康訊息，請上《退休好幸福》

https://retire.hhh.com.tw/article?type=4

把握非假日，半日遊新體驗

吹著海風泡溫泉，綠島頂級冬日之旅

台東知本的瀟灑冒險，專屬長青族的碧海藍天！