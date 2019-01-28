別再糾結！一遇挫折狂檢討自己...恐成「憂鬱症」發芽主因

▲焦慮會讓人陷入糾結，無法停止鑽牛角尖。（圖／翻攝自pixabay）

文／劉軒

前幾個星期，有朋友跟我抱怨她最近一直很煩惱小孩的事情。她發現自己的小孩好像在閱讀上面比較慢，很焦慮的開始每天觀察。後來發現，小朋友讀書的時候總是專注力不佳，看了許久讀不了幾行，學習成效也不好。 她沒有開口問小孩的狀況，也沒有研究可能的原因是什麼：是不是心情不好，還是太過於疲憊了。

不過，她陷入了自我檢討的深淵之中，開始不斷的問自己：是不是過去自己做了什麼錯誤的示範，導致小朋友學習狀況不好，沒有養成好習慣？或是營養不足、某次生病沒有好好處理，導致小朋友的腦部發育比較慢之類的。她想來想去，愈想愈不開心，最後覺得：「啊！我真是個糟糕的母親，真是一無是處啊！」

我們好像有時候都會這樣，碰到了挫折、壓力，就開始自我批評；但真正讓人困擾的地方在於思緒停不下來，讓人一直想、一直想，白天心不在焉、晚上也睡不好，一直問自己：「怎麼會這樣呢？」繼續糾結在這件事情上。

當我們發現問題，嘗試找出解決方案的時候，這是一種反思、一種自我檢討；但是，當我們想的是各式各樣無法改變的情節，或是臆測各式各樣無從判斷正確性的可能時，這種自我檢討就是「非理性的反芻思考」了。這就像是把一個難以下嚥的東西吐出來、但又吞回去，吐出來、但又吞回去。這樣的反反覆覆，成為一種惡性循環。

▲非理性的自我檢討，容易陷入自我批評、負面情緒和壓力之中。（圖／CFP）

這種非理性的反芻思考，常常包含著不是真正的自我檢討，而是一些自我批評、負面情緒、鬱悶的懊悔與喃喃自語。可以想像，這種無止境的自我懊悔、猜想與推測，不僅無助於面對壓力的情境，更會讓人陷入壓力的狀況之中，而且愈陷愈深。甚至也可以說，這樣非理性的反芻思考，就是許多人無法跳脫憂鬱症的主要原因之一。

許多研究發現，長時間處於反芻思考的狀況，不僅自尊會愈來愈低，對自我的認同也會愈來愈模糊，親密關係愈來愈疏離，對工作與家庭的承諾也無法好好維繫。也就是說，我們困在自己的思考世界之中，無法自拔，同時也犧牲了與身邊的人健康互動的機會。

【每日3分鐘小練習】 簡單的正念練習

Step1 閉上眼睛、觀察自己。

Step2 深呼吸幾下，想像自己站在一條河旁邊，河中有很多葉子，就像是腦海中的思緒。

Step3 想像自己靜靜的看著這條河，從腦海中抓出亂竄的雜念放進河中，讓雜念隨著葉子與河水漂走。

本文摘自《能自處，也能跟別人好好相處》／劉軒（哈佛教育學院心理學碩士、作家）／天下文化