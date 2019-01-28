皮下長「咕溜」腫塊！醫揭「脂肪瘤」出沒處：不只一顆

▲脂肪瘤最常見於頭部、軀幹、手臂、肩膀、臀部、頸部等。（圖／kingnet國家網路醫藥提供）

文／KingNet國家網路醫藥

身體如果有一個小腫塊，相信大家都會很緊張，擔心是不是不好的東西－「腫瘤Cancer」，經由醫師診斷後告知，這個摸起來「Q彈」像橡皮球，按壓還會「咕溜咕溜」活潑跑動的小腫塊，其實是『脂肪瘤（Lipoma）』！究竟什麼是脂肪瘤呢？對身體會不會有危害呢？

什麼是脂肪瘤？

脂肪瘤是成人中最常見的軟組織腫瘤，由脂肪組織構成的良性（非癌）腫瘤，通常位於皮膚下方（皮下），流行病學顯示約有1%的人口會罹患脂肪瘤，但因為相關數據收集不夠齊全，目前每年收集的數據發現，約每1000人有2.1人罹患脂肪瘤。

典型的脂肪瘤是一種小而柔軟，宛如橡膠狀的腫塊，可以稍微移動，通常不會感覺到疼痛，對身體也沒有危害，脂肪瘤生長緩慢，通常需要數月或數年才會讓人察覺其存在，大小通常小於5公分，有時候會出現較大的脂肪瘤，大小可達近20公分。

罹患脂肪瘤的風險因子

目前醫學研究尚無法確認脂肪瘤的形成成因，僅知道可能與家族遺傳有關係，一般來說脂肪瘤可以在任何年齡層發生，但最常出現在40～60歲之間的成年人身上，並且男性的發生率略高於女性，通常不會僅出現一顆脂肪瘤，可能出現一個以上的脂肪瘤。

▲脂肪瘤是良性腫瘤，多出現在40~60歲的成年男性中。（圖／翻攝自pixabay）

脂肪瘤會癌變嗎？

由於脂肪瘤屬於良性腫瘤，通常不會對身體造成危害，也無須擔心會發展成惡性的癌症。

但有一種很罕見的癌症，稱為脂肪肉瘤（liposarcoma），是一種罕見的結締組織癌症（年發生機率小於百萬分之2.5），病因不明，脂肪肉瘤可發生在身體任何部位的脂肪細胞中，但大多數會出現在四肢肌肉或腹部。組織學發現脂肪肉瘤在顯微鏡下類似於脂肪細胞。

脂肪肉瘤主要好發在成人身上，兒童較為少見，大部分被診斷患有脂肪肉瘤的患者，初期沒有明顯症狀，而且非常容易被忽略，通常是腫瘤一直長大到會壓迫周圍的組織或器官，導致疼痛或器官功能下降，才會被發現，因此當您發現身體出現快速長大或疼痛的脂肪瘤時，應盡速就醫進行活體組織檢查。

脂肪瘤的症狀與治療

脂肪瘤在身體的任何部位都可能發現其蹤跡， 但最常見於頭部、軀幹、手臂、肩膀、臀部、頸部、大腿和腋窩…等表淺處，有時會罕見的在大腿、肩部或小腿等較深的組織中發現，脂肪瘤很少在肌肉和內臟器官中形成。 另外，脂肪瘤的觸感柔軟，可以用手指微微推移，如果脂肪瘤生長壓迫到周圍的神經，將會引起疼痛或肢體麻痺感。

由於脂肪瘤不是癌症，並通常是無害的，醫師診斷後通常不會進行積極的治療，但如果脂肪瘤的生長位置、外觀或感到疼痛而造成困擾，將可藉由下列處置方式進行治療。

(1) 施打類固醇：脂肪瘤患部局部施打類固醇，可縮小脂肪瘤的大小

(2) 針筒抽吸脂肪：醫師利用針筒，將脂肪瘤中的脂肪抽吸出來，但仍有復發之可能

(3) 手術切除：以外科手術直接移除整個脂肪瘤組織，復發機率低（無須擔心會有越切除，長越多的民間謠言）

雖然脂肪瘤很少是嚴重的疾病，但如果發現身體的任何部位出現腫塊或腫脹，是疼痛、發紅、發熱的，並且堅硬無法移動，請盡速就醫檢查，以免延誤病情。