常減肥、吃冰危險了！癌細胞愛找「體溫低」下手...教8招自保

▲愛吃冰容易讓體溫處於偏低的狀態。（圖／Pixabay）

文／樓中亮

根據國外的癌症研究，體溫介於35度到36度之間時，癌細胞長得最快，而體溫高於39.3度時癌細胞就會凋亡。樓醫師觀察診所的癌症患者之後，也證實很多癌症患者罹癌前的舌下溫度偏低，有些甚至只有35度多，從此之後樓醫師每次都會跟患者說一定要注意體溫，每天早上起床第一件事就是量舌下體溫，如果低於36.5度就要努力提高自己的體溫。

中醫認為體溫高低與身體的陽氣有直接關係，陽氣充足的人體溫一定高，陽虛者一定體溫低且怕冷，並且常伴隨各種寒症。一個健康的小孩子一定體溫高、活力旺，整天蹦蹦跳跳精神好得不得了，這就是因為小孩剛來這世界不久，還沒有被飲食及環境所傷，從娘胎裡帶來的陽氣充足，所以體溫偏高。

而成年人因為飲食作息不佳，加上吹冷氣等各種環境因素傷了陽氣，體溫就會逐年下降，身體也會開始越來越不健康。有些人甚至早在青少年時期就體溫偏低，究其原因，大多都是因為愛喝冷飲吃冰品，或是少女愛美減肥不當所致！那該如何改善保養呢？

▲多運動、健身讓身體出熱、發汗，預防感冒、生病。（圖／翻攝自pixabay）

《提高體溫保養方》

1.每天曬太陽，直到身體感到溫暖甚至有點微汗。

2.早起盥洗前先喝杯黑糖薑紅茶。紅茶包一包、薑泥一小匙、黑糖5克，用300~500毫升水沖泡飲用。糖尿病患者去黑糖。

3.飲食均衡，注意食物的溫涼寒熱，忌吃寒涼生冷食物，若因宗教因素吃素，則務必多吃溫熱食物平衡一下，或用麻油薑炒或煮。

4.每週泡澡三、四次，若無法泡澡（家中無浴缸或是有高血壓、心臟疾患）則每天泡腳至微汗也可。

5.每週固定運動三、四天，每次運動都要動到身體發熱、微汗。

6.不熬夜。最好晚上10點前上床睡覺，11點前睡著。

7.少吃甜食，最好少糖少鹽。

8.少吹冷氣，不得不吹時最好定溫於27度。

原文請見：「舌下溫度低於36度，肥胖、重病、癌症容易找上門」

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