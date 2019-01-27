用洋蔥擦窗戶超乾淨！客廳、臥房大掃除清潔秘訣曝光

點評: 原來這11招這麼好用>O<

▲用洋蔥切口處摩擦玻璃，玻璃會更加明亮。（圖／翻攝PEXELS）

記者謝承恩／綜合報導

掃客廳、臥房看到滿滿雜物，該從哪裡開始清？生活圖文作家《我是阿明》分享，打掃前要先清掉雜物外，是遵守從房間的「上到下」、「裡到外」、「乾處到濕處」的原則，就能夠更有效率的完成清潔工作。

● 玻璃清潔：將洋蔥去皮切成兩半，用其切口摩擦玻璃。趁洋蔥汁未乾時，迅速用乾布擦拭，讓玻璃更乾淨明亮。

● 茶几或木質家具：用牛奶擦拭保養，如果有水痕，只要用吹風機吹一吹，就能還原如新。其他家具用少許「橄欖油+太白粉」清洗，即可去汙。

● 茶杯上的茶垢：拿細布沾牙膏或肥皂擦洗。

● 沙發汙垢：用點酒精或牙膏及可擦拭乾淨。

魔王級！

● 清潔地毯：用1：2的醋、水噴濕，再用熨斗30秒蒸燙，就能完成乾洗。

● 餐桌汙漬：餐桌上的汙漬灑點鹽，再滴點沙拉油，就能清除汙垢。

● 清潔紗窗：將廢舊報紙用抹布打濕後，田在紗窗背面，5分鐘後取下，就能黏下紗窗上的灰塵汙漬。

● 地板清潔：用等量蘇打粉、溫水、白醋、少量清潔劑混合後擦拭地板。（不建議打蠟過的地板）

泛黃床單、窗簾：在洗衣機中，用水加半杯食鹽浸泡，泡一天再放入洗衣粉清洗。

連身鏡：用洗髮精去汙擦拭，另外建議打掃房間前，先將棉被、書櫃等家具覆蓋好，再做清潔。

房間除臭：將含果肉的檸檬切塊，放入鍋內加水煮成檸檬汁，最後裝入噴霧器內，噴灑除臭。