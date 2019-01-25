為了爭取親權上法庭！9歲童「告白」養父母...生母突現身

▲一家三口到法院爭取親權的那一天，異常的安靜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／黃光芹

這一天終於到了！我們要帶他上法庭，爭取親權。前一天晚上，我們如臨大敵，希望能獲得法官認同，讓彼此夢想成真。對我和另一半來說，偶有被告經驗，上法庭難不倒我們；但對一個才九歲大的孩子來說，他連法院長得什麼樣都不知道，要如何面對法官，爭取自己的命運？

我怕在緊要關頭他會說錯話，壞了大局。於是，利用好幾天睡覺前的一點時間，對他面授機宜，並且強調此事的嚴重性。「你覺得，該怎麼講呢？媽媽不能教你，你想講甚麼、就怎麼講。不一定要說我們好，只要照實說就可以了。千萬不要怕！」他聽我絮絮叨叨，嫌煩！突然蹦出一句：「好啦！我知道啦！我自己會說，妳不要再講了！」

我們那天起了個大早，趕在九點前抵達法院。一路上變得寡言，不像往常。不只他，連我和老公都變得緊張。我們快步上樓，進入法庭，面對的是位女法官，極有可能，也是一位母親。法官先要我們兩夫妻進去，「為什麼想要領養小孩？而且還領養這麼大的？怎麼那麼有愛心？」聽她這麼說，我們有些不好意思。經過說明，她完全明白。

進行到一半，我兒子進場，就坐在我們中間那張大椅子上，搖來晃去。他臨場有大將之風，整體表現令人激賞。好笑的是，當法官直呼我們姓名時，他竟向她提出糾正：「妳應該稱呼他們：黃光芹『小姐』、楊文嘉『先生』！」一連糾正她兩次。法官只好聽命，立刻加註警語，惹得我們哄堂大笑。

▲兒子對養父母的告白。（圖／時報出版提供）

緊接著，好戲上場。當法官問：「你為什麼想要成為黃光芹『小姐』和楊文嘉『先生』的孩子？」他一時語塞，不知從何說起？的確，要他一口氣，陳述九年來種種遭遇，實在困難。別說小孩了，連大人恐怕都無力招架。但是，他心知肚明，這一刻對他來說，實在太重要了！他不能有任何閃失，必須極力爭取。情急之下，他竟蹦出：「因為我感到很幸福！」哇！「幸福」二字，涵蓋了一切。千言萬語，都抵不上這段告白。

他才說完，一個戴口罩、年近三十歲的女人，進入法庭，坐在離我們不遠處。我猜，她就是孩子的母親！

其實當時，我還不知道該如何面對孩子的母親。先前，我聽許多過來人說過，大部分父母，當辦完領養手續，都刻意把孩子藏起來，窮其一生都不讓他與生母見面；只有少數養父母並不忌諱，到底母子天性，不應該刻意禁止他們往來。

我在見到她之前，心裡沒有任何打算，只是想：反正兵來將擋、水來土掩，一切順其自然就是了。該是妳的、就是妳的！孩子生母所坐的位置，餘光可以看到她的兒子。她可能很訝異，多年未見，兒子都長那麼大了！我刻意注意貝比的眼神，他始終正襟危坐，沒有偷瞄他母親一眼。

法官問了她幾個問題，她一一答覆。當問到：「妳是否願意放棄親權？」我的心，立刻吊在半空中，就怕她說「不」，那該怎麼辦？還好，她向法官表達，自己無力撫養，接著在公文上簽名，同意放棄親權。我和老公踽踽獨行至今，總算快要大功告成。

▲9歲大的孩子從未好好看過生母的長相。（圖／時報出版提供）

在中間等待的時候，我、孩子、孩子的生母，分坐在法庭的長廊上，彼此各據一方。沒多久，我想起兒子先前跟我的對話。「我辦護照的時候，她站得遠遠的，沒有過來打招呼，害我連她的臉都看不清楚！」「我只想看她一眼，看她長得怎麼樣？」

我於是起身，走到她的面前，請她把口罩摘掉。「妳兒子從小到大，從來沒看清楚妳的長相，可不可以請妳把口罩拿掉，讓他看個清楚！」我的年紀足足比她大二十多歲，照理說都可以當她媽了。在我的要求下，她終於把口罩摘下。

我把兒子叫過來，他有些怯生生地，一屁股坐在我的腿上。「你不是想看清楚你母親的長相，她就在你面前，你好好看清楚！」他似乎放棄了這個機會，目光閃躲，不忍直視。我把三人拉在一起，合影留念；接下來，撮合他們母子，至少握一握手、擁抱一下。每個動作，我兒子完全照辦。之後，又回到我的身上。

等我們上車以後，我的手機劈哩啪啦作響。她的母親將兒子嬰兒時期的照片，依我的囑咐，傳到我的手機裡，終於將兒子成長時期的空白，填補起來。事後，我聽社工說，我們走後，孩子的母親還是落下眼淚。我相信，之前的遺憾，終於在我們這裡寫下完結篇。

本文摘自《貝比來了》／黃光芹（廣播節目主持人、政治評論員）／時報出版