暖暖包一直搓「壽命會變短」！一旦冷掉...別丟還有妙用

▲暖暖包的發熱原理並不在用力搓揉。（圖／商周提供）

文／謝玠揚

氣溫陡降，溼冷的冬天，不少人都希望自己手中握有一塊暖暖包吧，便宜又暖手，在口袋裡持續發熱。可是，你有沒有想過，暖暖包為什麼可以發熱呢？

嚴格來說，隨身的「發熱小物」至少有四大類：最常見的是冬天便利商店就有賣的拋棄式暖暖包；最傳統，看起來最有「貴族氣」的懷爐；再來是可利用熱水煮沸重複使用的暖暖袋；最後就是充電式/電池的暖暖蛋。

拋棄式暖暖包，到底含什麼成分？

這種暖暖包的主成分是鐵粉、活性碳、蛭石、食鹽。發熱的原理其實就是讓鐵粉生鏽！

「鐵粉生鏽？」

是的，你真的沒看錯，鐵生鏽（也就是氧化）的過程會放熱。只是在日常生活中，我們看到的鐵生鏽，一般都是路邊廢棄傢俱上的鐵條或是鐵塊，它們鏽蝕的速度非常慢，所以感受不到生鏽的過程會放熱。如果暖暖包中只放鐵粉，等著它自然生鏽產生熱，那......我想等到天荒地老海枯石爛，也不會暖的，而到時候人應該都冷死了！

因此，為了加速鐵粉的生鏽反應，這時候就需要活性碳、蛭石、食鹽。

「等一下，蛭石是什麼？跟水蛭有關嗎？」

蛭石是一種天然礦物，是矽酸鹽的一種。高溫下會膨脹，很像水蛭在蠕動，所以被稱為「蛭石」。可別因為它的名字就以為暖暖包裡有水蛭的屍體喔！蛭石的孔隙度很高，加上本身的結構特性，所以有很好的保水、透氣性，再加上密度又低（很輕），所以是一種園藝常用材料，育苗、播種、種植多肉植物時，都會用到大量蛭石來混成培植用土壤。

▲暖暖包的主成分是鐵粉、活性碳、蛭石、食鹽。（圖／商周提供）

在暖暖包中，活性碳跟蛭石的功效一樣，就是吸收空氣中的水分，以加速鐵粉氧化的速度。食鹽則是發揮電解質的功用，加速氧化反應進行。在有鹽、有水、有氧氣的地方，鐵就會生鏽，而且是生鏽的很快！

這個原理告訴我們的另一件事就是：海砂屋真的不能買，很危險，因為鋼筋、鋼骨會鏽的非常非常非常快！

暖暖包搓了才會發熱？

其實暖暖包不用搓也會慢慢發熱，搓的動作只是加速反應速度，熱得比較快。講了這麼多，只是想提醒大家：暖暖包的原理絕對不是摩擦生熱！

拋棄式的暖暖包，視使用情況可作用8-24小時，越搓熱的越快，不過持續發熱的時間也會變短；相反的，可以撐越久的，溫度就不會太熱。暖暖包可達到的溫度大約在40℃ - 50℃ 左右，有時候放進口袋裡再加上搓揉，可以達到50多度。

用過的一次性暖暖包，還可以拿來做什麼？

雖然裡頭的鐵粉都已生鏽發熱完畢，不過多孔隙的活性碳和蛭石有時候會繼續吸收水分，冬天溼冷，用過的暖暖包也可以放在鞋櫃、衣櫃中，除臭除溼，真正做到物盡其用。

作者簡介

博士謝玠揚，台大化工博士，在30歲那年創辦醫美保養品牌Neogence霓凈思。近年來成功打入東南亞及歐美數十國市場，努力為台灣品牌走上國際。

原文刊載於商業周刊網站專欄