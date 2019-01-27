煮多、吃多會變胖！測一人份飲食靠「4手勢」：比OK、讚超好用

▲比OK、比讚、手掌等4個手勢，可以測量一人份飲食。（圖／翻攝自BBC網站，以下同）

生活中心／綜合報導

單身一人想在家烹飪，卻不知道該拿捏多少食材？別擔心！根據BBC的報導以及英國營養基金會的建議，透過4個簡單的手勢就能幫助你測量食物份量，不必擔心煮了太多食物而吃過頭！

想要吃的健康、安心，許多人開始看食譜學烹飪，自己DIY做便當，然而一不小心煮太多，反而吃胖了身材，或者超過賞味期、整鍋丟掉，非常心痛。英國營養學指出，即使身邊沒有磅稱、勺子，只要記住這4個手勢「拳頭、OK、比讚、手掌」，一樣能輕鬆煮出一人份食材。

【手勢1】：手掌抓取

適用食物與1人份量：

義大利麵、米飯（未烹煮）→ 抓兩把就等於一人份，或者用雙手捧起即為一人份。

水果、蔬菜→ 一個手掌能夠抓取的黃瓜切片、香蕉切片、橘子、蘋果等，抓一把等於一人份。

早餐麥片→ 抓三把等於一人份。

雞胸肉、魚肉→ 半個手掌大小即為一人份。

【手勢2】：OK沒問題

適用食物與1人份量

麵條、義大利麵→ 比出OK手勢，食指和拇指之間的孔洞大小約一個銅板大，把筆直成束的麵條插進孔洞中，量出符合洞口剛好的份量，即為一人份。

【手勢3】：比讚好棒棒

適用食物與1人份量

起士→ 「比讚」手勢中的大拇指長度，兩個拇指長的起士即為一人份。

【手勢4】：一記拳頭

適用食物與1人份量

馬鈴薯→ 一顆用拳頭大小，即為一人份，如果顆數較小，可堆疊成同等拳頭份量。