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最討厭洗碗！專家教「清爽4技巧」去油膩...黑鍋變亮了

點評:哇～洗碗鍋子變超亮！
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▲▼。（圖／翻攝自豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁）

鍋碗瓢盆好油膩、難洗，怎麼辦？（圖／翻攝自豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁，以下同）

記者謝承恩／綜合報導

剛吃飽飯，油膩膩的碗盤讓人超頭大！廚房大大小小的鍋碗瓢盆，是家庭主婦的好幫手，飯後卻成了剋星，生活育兒專家豆豆媽咪吳霈蓁就分享了4招技巧，教你透過自製天然健康的洗潔劑，去除頑強油垢以及恐怖異味。

《豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁》定期在粉專上，分享生活知識，這次教大家透過「超省力除垢技巧」，以後刷鍋子、砧板、水杯、碗盤，不用再撸到手破皮囉！首先，是切完生肉上的砧板，即使洗完烘乾，還是會有腥酸味和陳年黃垢，可在砧板上撒鹽巴，再用檸檬刷洗，就可以去除異味。

▲▼。（圖／翻攝自豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁）

吳霈蓁也提醒，在沖洗的過程中，不要使用熱水，避免砧板上卡的蛋白質受熱變性凝固，而黏在砧板上面，變成天然的細菌培養皿，平常使用砧板後清洗，也要多加留意。

接下來，廚房用的炒菜鍋使用頻率高，卻很少在善後清洗時，留意鍋底的清潔，久了之後下面就形成厚厚的油垢和黑色的碳化物，可先準備另一個鍋子，把水、水蘇打、醋放入加熱，再把油垢鍋子放入鍋中浸泡半小時，再用菜瓜布清洗，就可以輕鬆去除油垢，讓鍋子重新散發金屬光。

▲▼。（圖／翻攝自豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁）

▲▼。（圖／翻攝自豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁）

再來是塑膠水杯、奶瓶，裝了飲料、牛奶，久了就會散發濃濃異味，喝水時非常倒胃口，吳霈蓁建議，用一大匙的鹽巴或是小蘇打粉，加入半瓶水後、搖晃均勻，就可以帶走異味。最後，吃完飯後洗手槽，總是堆了滿滿的碗盤，只要做到3招，就可以去油膩、快速清潔碗盤。

第一招：把比較油的碗和比較不油的碗分開清洗。

油膩膩的碗盤分開清洗，可避免互相汙染而越洗越髒，甚至會增加洗碗精用量和清洗時間。

第二招：使用洗米水帶走油脂。

澱粉可以包覆油脂，可利用洗米、煮麵剩下來的水，用來洗比較油膩的碗盤。

▲▼。（圖／翻攝自豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁）

第三招：50度熱水沖洗帶走油汙。

油脂遇到冷水溶液凝結很難清洗，使用熱水沖洗較省力。

更多清潔秘訣可參考豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁 ／SuperMami超級媽咪

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