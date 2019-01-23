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荷包破洞有救了！省錢「7大妙招」公開...72小時測試超給力

點評:快看一下自己的荷包有沒有破洞XD
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皮夾,錢包,包包,示意圖（圖／記者楊雅琳攝）
▲每個月領到薪水就急著花光嗎？你應該要好好設計一套省錢計劃了。（示意圖／記者楊雅琳攝）

生活中心／綜合報導

想省錢卻不知道該怎麼做嗎？相信每個人的心中一定都有一個「富豪夢」，沒有含著金湯匙出生沒關係，但是最重要的是，你應該要知道如何幫自己省錢。對此，國外網站《Indiatimes》就整理出7個能夠幫助省錢的妙招，如果你想控制衝動購物的慾望，那就一定要遵守72小時測試，這樣就能讓你避免在無形中花太多錢！

省錢的7大妙招：

1.記帳

成功省錢的第一步就是寫下每天所花的費用，無論是通勤、喝咖啡、上健身房或是購物等等開銷，都應該要清楚寫下來，這樣才能減少或是控制不必要的支出；此外，也要記得為自己擬訂一個月的預算，並且堅持下去。

▲寫筆記,列清單。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲每天都應該要詳細記下所有的開銷金額。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

2.設定目標

如果你真的不知道自己省錢的目的是什麼，那又該如何維持積極性呢？你應該要找到一個省錢的「實際目標」，像是買房、買車或是投資，而不只是盲目地存錢。

3.72小時測試

你是否也曾買了一樣東西之後，才發現自己根本就不需要也用不到？或者是，明明已經有了，卻又重複買了一次。其實現在有許多人都是衝動購物的受害者，尤其是網購，會在無形中浪費很多錢。

為了控制這種衝動購物的壞習慣，你可以遵守「72小時測試」，現在開始，只要你又有想要買的東西，就先放進購物車中，接著讓自己等待72小時，最後你可能就會忘記自己想要買東西這件事，購物的慾望也會降低。

▲逛街,購物,講電話,女人,買東西,貪心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲把想買的東西先放進購物車中72小時，最後你的購物慾望就會變的比較低。

4.存起來

別再當月光族或是使用信用卡了！每個月薪水入帳時，你就應該要先分配好所有的開銷費用，並且妥善利用剩餘的金錢。就如同商業巨頭華倫巴菲特（Warren Buffett）所說，別只會存消費後留下的金錢，而是應該要利用存款後留下的金錢。

5.聰明投資

只是一昧地把儲蓄都放入銀行帳戶中，久了你可能會感到有些乏味，所以你可以開始尋找自己適合的投資選擇，而且也要計算好所有可能會承擔的風險，要記住千萬別把所有的金錢都放在同一個投資中，否則風險會很高。

▲▼現金,台幣,紙鈔,錢,大鈔,投資,存錢,理財,鈔票,。（圖／記者賴亭羽攝）
▲你也可以找一個適合自己的投資，但要記得千萬別把全部財產都賭上。（圖／記者賴亭羽攝）

6.邀情朋友來家裡

你是否每個周末都會和朋友聚餐或是喝酒狂歡呢？其實這些娛樂費用最終會變成一筆龐大的支出。因此《Indiatimes》建議，如果想要和朋友聚一聚，不妨把朋友約來家裡玩，這樣你就可以避免浪費更多金錢。

7.適時給自己一點獎勵

當你開始存錢之後，要記得別對自己太過嚴格，否則存錢對你來說會變成一件非常痛苦的事情；此外，只要你完成一個存錢的短期目標，那你就可以縱容一下自己，給自己一點小小的獎勵。

但是你也千萬別忘記，「省錢」並不代表你就是必須要犧牲掉自己喜歡的東西，而是你應該要學習如何明智地花錢，並為未來可能會發生的狀況做準備。

▲▼存錢,豬公,存錢,硬幣。（圖／資料照）
▲只要你能完成一個短期的存錢目標，就可以給自己小小的獎勵。（圖／資料照）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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