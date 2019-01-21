討厭水的味道？養成多喝水習慣「12妙招」曝...第3個超實用

點評: 小編我就真的很討厭喝水><



▲喝水對人體來說非常重要，因為缺水會讓很多系統的功能失調。（圖／取字免費圖庫Pixabay，下同）



生活中心／綜合報導

你水喝夠了嗎？很多人都因為水的味道而討厭喝水，但可怕的是，身體若是缺了水，不管是新陳代謝、調節體溫或是輸送氧氣的功能等等可能都會失常，而且就算你沒有流汗，也並不代表不會脫水。對此，國外健康網站《Nutrition Stripped》創始人McKel Hill營養師就傳授12個能夠養成多喝水習慣的妙招，趕快跟著做吧！

能夠養成多喝水習慣的12個妙招：

1.使用色彩鮮豔的水瓶

你可以購買一個你喜歡的顏色、樣是水瓶，而且要確保你會把那個水瓶帶出門，放在自己的視線內。

2.手機設定通知

如果你是一個很被動的人，或是很容易因為工作忙而忘記喝水，那你就可以利用手機設定通知，這樣就能讓你喝更多水。此外，Hill建議，你也可以將早上叫醒你的鬧鐘名稱設定為「起床喝一杯水」，幫身體補充一下水分。

3.儘量選擇透明的水瓶

挑選「透明」的水瓶可以讓你知道你到底喝了多少水，以及自己還需要喝多少水。你也可以在水中放入幾片檸檬切片，這樣就能讓想喝水的慾望變的更大，自己也會在不知不覺中喝進更多水。



▲使用透明的水瓶／杯子喝水，就可以知道自己到底喝了多少水、還需要喝多少水。



4.每個地方都放一個水瓶

舉例來說，你的包包、車內、辦公室或是專屬的健身房置物櫃中等等，都可以放一個你會使用的水瓶，這樣子不管你走到哪裡，都不會忘記要喝水的習慣。

5.在水瓶上做標記

Hill說，你可以在水瓶上做點標記（或是標出要喝的水量），每個標記就代表一杯水，並用一條橡皮筋圈著，接著喝掉一個標記之後，就可以再把橡皮筋往下移動，直到喝完為止。

6.裝飾一下

很多人不喜歡喝水的原因，都是因為「水的味道很奇怪」，如果你想克服這樣的障礙，可以試著在水中加入一些檸檬、柳橙或是薄荷等等水果切片，這樣就能提高你喝水的意願。



▲如果你很討厭水的味道，可以試著在水中加入一些水果的切片。



7.用水泡茶

如果加水果切片還是無法讓你變的愛喝水，那就放入茶包吧！把茶包浸泡水中，不僅能讓你喝到不一樣的味道，也可以讓你攝取到茶所帶來的抗氧化劑。

8.前天晚上就要先計劃好

睡覺之前，你可以先將一個大水瓶中裝滿水，並且放在床邊或是浴室門口，這樣就能讓你起床後做的第一件事情就是喝水。

9.使用環保吸管

Hill表示，「用吸管喝水」不僅能讓你更喜歡喝水，也能增加喝水的效率。



▲用吸管喝水能讓你更愛喝水，喝水也會更有效率。（圖／記者李毓康攝）



10.使用喝水相關的應用程式

除了要在日常生活中做改變之外，其實你也可以在手機裡下載一些能夠督促你多喝水的App，千萬別忘記打開App的喝水通知功能喔！

11.放在冰箱

家中只有一個水瓶是不夠的，你應該要多準備幾個水瓶，裝滿水後可以放在冰箱中；如果你要出門，就可以直接把一罐冰水帶出門，或是回家口很渴，就可以立馬從冰箱中拿出冰水。

12.記得喝水的時間

你可以為自己設定一個喝水的目標，像是「每天Ｘ點前一定要喝2罐水」或是「每天Ｘ點就要喝4杯水」等等，如此一來，就能維持你每天應該達到的喝水量。

那一天到底該喝多少水才夠呢？Hill指出，喝水的黃金法則就是「每天8～10杯」，但每個人的體質都不一樣，所以可以根據活動時間、氣候或是消化做調整；此外，如果你有運動、流汗或是攝取高纖維飲食，更應該要多喝水，而尿液在正常狀況之下應該要是淡黃色／透明，若是變成深黃色，就代表你需要喝更多水。



▲有運動或是尿液呈現深黃色，就代表該喝更多水了。（圖／取自免費圖庫PEXELS）