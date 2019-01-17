香水別噴腋下！專家揭秘：噴「這地方」最好...噴錯會變臭



▲香水到底怎麼噴才正確？毒理專家說給你聽！（影／招名威教授提供，請勿任意使用以免侵權。）

文／招名威教授 毒理專家

使用香水時，應該留意哪些事，才不會讓皮膚經過陽光照射後，出現色素沉澱或發炎現象，也不會因為錯誤使用，讓細菌滋生引發惡臭。

現代人十之八九都會噴香水，不管是正式還是非正式的場合都有。對於某些人來說，甚至，香水就像是件華麗的衣服一樣，既可以展現個人魅力，又可以隱蔽自身體味的產品。



▲香水應噴在紙卡上並在空氣中揮動，這樣才能正確判斷到底適不適合自己。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



但是你了解你用的香水成分嗎？適合你自己的皮膚嗎？

說句實話，所有市售香水都不建議直接噴到皮膚上，因為無論標榜多天然的成分，它們依舊是由化學物質，噴多了，保證不會又好處。

另外，有許多人的皮膚比較敏感，噴過香水之後，不小心在陽光下稍微多曝曬了一下下，就會出現過敏、發癢、紅腫及色素沉澱的狀況，這是一種「皮下發炎」現象，簡稱「光敏感」反應，嚴重者甚至會有接觸性皮膚炎，以及眼睛、上呼吸道不適的情形。像威廉招不噴香水就是這個原因。



▲噴香水後肌膚若是出現不適的症狀超過2小時，就應該要盡速至皮膚科就診。



網路謠言說，把香水噴灑在腋下，就可以遮蓋住惱人的體味...

身為一位科學家，教大家做個實驗，你把香水拿去噴垃圾桶，你覺得你會聞到什麼味道？就是香味加上臭味的第三種味道，

因為香水的化學結構和垃圾臭味的化學結構是獨立個體，在空氣中香水味不會去影響臭味，但，這兩種結構卻可以在我們的鼻腔黏膜上一起達到「協同作用」，產生一種既非香味，也非原本臭味的第三種味道。根據統計，這個所謂的第三種味道，通常都不太讓人愉悅。

因此，你覺得香水可以遮蓋狐臭嗎？答案當然是「不」。

所謂的狐臭，其實就是腋下汗腺所製造出來的分泌物，其中包含汗水、油脂、沒用的蛋白質等人類不要的排泄物。若沒有清理好，腋下很容易會孳生細菌或黴菌，就會散發狐臭，香水是無法掩蓋這種刺鼻味的，而且， 香水加上狐臭會產生「比臭更臭」的味道 ，除非你超愛這種味道，不然，拜託你還是多替周遭的人想一想吧！



▲香水根本遮不了狐臭，而且混合後還會產生比臭更臭的味道。（圖／達志／示意圖）



但很多人會說，香水裡面有酒精，可以殺菌，所以可以直接噴灑在腋下...錯！！威廉招提醒大家，這是錯誤的觀念，因為香水中的酒精濃度太低，不足以殺死細菌，而且香水一次噴太多，還會刺激呼吸道，造成鼻腔發炎、鼻塞、氣喘、流鼻水、頭痛等類似感冒的症狀。

所以我們該怎麼聰明的使用香水呢？

在選購香水時，很多人會在空氣亂噴，而且還一次灑很多，導致香味過於濃郁刺激，讓嗅覺產生不適，這都是不對的。建議先將香水噴灑在硬紙卡上，並將紙卡距離鼻子約30公分處，在空氣中揮動，比較容易判斷味道是否適合自己，不然，濃度太高，大家聞起來真的都差不多啦。

香水建議噴灑在衣服上，避免與皮膚直接接觸，若需要使用在肌膚上，也建議輕輕噴灑在陽光無法直射的地方，包括手腕或耳後，確認肌膚不會產生過敏症狀後再使用。



▲招名威建議直接將香水噴在衣服上，避免與皮膚直接接觸。（圖／記者曹悅華攝）



使用香水後若發現皮膚出現不適，記得先用清水洗淨該部位，2小時內症狀無改善，應盡速前往皮膚科就診。若能明確知道是何種成分造成的，下次購買時應避開含有該成分的產品。

最後，威廉招提醒大家，適量的使用香水，可以提升你的生活質感，但用量過多，卻是百害無益處呢！

招名威博士

現任：美國毒理學專家、中原大學生物科技系副教授、台灣毒物學會學術執行秘書、肽研生醫創辦人兼首席顧問以及中原大學奈米中心副主任。

現有經營粉絲團：招名威教授 毒理專家、YouTube頻道



▲招名威教授。