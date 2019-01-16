變胖也不怕！「4貪嘴星座」啥都要吃...獅子：吃讓人生更美好



▲有些人完全無法抵抗美食的誘惑，吃到變胖也不怕。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，下同）



國際中心／綜合報導

你會害怕變胖嗎？有些人為了維持良好的體態，不管要付出多少時間和心力都願意，卻也有些人最受不了美食的誘惑，來者不拒，不管什麼都要吃，變胖也沒關係！大陸網站《新浪看点》就揭曉一點都不在乎體重的4大星座，其中獅子座「以食為天」，他們認為只有吃才能讓人生變更美好！

一點都不在乎變胖的4大星座：

1.牡羊座

牡羊座可以說是個吃貨，有什麼吃什麼，更慘的是，牡羊座一點都不在乎自己吃進身體內的卡路里究竟有多少，而且牡羊座的胃口也很大，只要是他們想吃的美食，不管吃到多撐，他們都會想辦法吞下去，就算體重可能會增加，會變成大胖子，牡羊座完全不在意。

對牡羊座來說，「吃」就是世界上最重要的事情，他們認為只有吃飽了才有力氣減肥，肚子餓的話就要繼續吃，直到吃飽的那一天到來，才會有心力去做其他事情。



▲牡羊根本就是吃貨，只要是自己想吃的美食，不管有多撐都會吞下去。



2.獅子座

「民以食為天」是獅子座的座右銘，他們相信只有吃飽了才有力氣繼續做事，只有吃飽了才能讓自己的狀態變的更好，只有吃飽了才能更有工作效率；獅子座吃的好也睡的好，更可以說明他們是一個身體健康的人，所以他們在美食前面，從來都不會說「不」，就算體重會破表也在所不惜。

只要有美食，獅子座就會大吃特吃，他們認為，就算吃胖了之後瘋狂的減肥就好，而且減肥對於他們來說根本就不是難事，頂多多跑幾圈操場，多運動個幾分鐘就好了。



▲獅子認為變胖也沒關係，只要之後多運動、多跑幾圈操場就好。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



3.天秤座

天秤座就算每天都大魚大肉也沒關係，因為他們一點都不在乎自己的體重有多少；更不公平的是，不管天秤座吃的有多誇張、多麼瘋狂的吃，他們完全都不會受到體重的影響，想吃什麼就吃什麼，讓人超羨慕！所以有人說，天秤座很適合以「美食部落客」做為職業，一定可以受到很多人關注。



▲天秤擁有讓人羨慕的「吃不胖」體質，很適合當美食部落客。



4.摩羯座

現在有許多人都覺得苗條和瘦才是美，但摩羯座和一般人不一樣，他們覺得胖胖的也很可愛；也就是因為抱持著這樣的心態，所以摩羯座在美食前完全沒有抵抗力。

對摩羯座來說，「胖胖的很可愛」是一個大吃大喝的完美藉口，美食能讓他們不在乎自己的體重，並且忽略自己的體型。所以，適合摩羯座的伴侶最好也要一樣要是個吃貨，只要兩個人在一起就是開始吃吃吃，而且還不會嫌對方胖，反正要胖也是兩個人一起胖。



▲摩羯覺得「胖胖的」很可愛，這簡直就是他們愛吃美食的完美藉口。（圖／記者李佳蓉攝）