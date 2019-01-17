你做對了嗎？「9個洗衣地雷」超常見...洗錯衣服爬滿細菌噁炸

點評: 可是牛仔褲一個禮拜不洗我就覺得好髒QQ



▲洗衣服讓生活變的更方便，但若是方法錯了，反而會讓衣服越洗越髒。（圖／達志／示意圖）



生活中心／綜合報導

你以為衣服洗的夠乾淨了嗎？過去科技不發達，所以人們只能透過手洗的方式洗衣服，而如今洗衣機的發明則讓洗衣服變成一件簡單的事情，但是，如果你某些步驟錯了，反而會讓衣服越洗越髒，甚至變形。對此，國外網站《Bright Side》就列出洗衣服常見的9種錯誤，快來看看自己有沒有哪裡錯了！

洗衣服常犯的9種錯誤：

1.水溫過高

如果衣物能在較低的溫度下洗滌，衣物的形狀和顏色就會維持的更好，洗壞的機率也會比較低，而且假如你的洗衣機和洗衣精品質比較好，那麼不管是用溫水或是冷水洗衣服，去垢能力都會和熱水一樣好。

2.很髒的衣服也丟進洗衣機

就算衣服沾了泥土，你也會直接把它丟進洗衣機，和其他衣服一起洗嗎？別再這麼做了！你應該要先將嚴重髒污的衣服手洗或是使用去污劑處理後再放入洗衣機，否則黏附在衣服上的污垢沒有辦法正常清除掉，可能會越洗越髒。

除了去污劑能對抗污垢之外，《Bright Side》建議，像是檸檬汁就可以清除汗漬，而醋和洗衣精能夠洗掉髒污；若是將水和小蘇打粉以3：1混合在一起，就能將葡萄酒漬洗的乾乾淨淨。



▲很髒的衣服應該要另外手洗或是先用去污劑處理，否則髒污會卡在衣服上面洗不乾淨。（圖／網友提供）



3.洗衣精／柔軟精加太多

洗衣精加太多可能會堵塞洗衣機並產生難聞的味道，而過多的柔軟精會造成衣服洗不乾淨；所以下次當你要使用洗衣精或是柔軟精之前，一定要先看清楚包裝上的劑量，千萬不要忘記使用量杯。

如果你真的覺得自己的衣服很髒，《Bright Side》建議，可以使用「預洗模式」或是多洗2次衣服。

4.所有衣服都加柔軟精

除了能讓衣服變的更柔軟之外，使用柔軟精也能讓衣服有助於熨燙，但是，柔軟精也會隨著使用時間變長而降低衣物的「吸水性」，因此像是毛巾、運動服裝或是一些彈性纖維衣物最好都別使用柔軟精。



▲柔軟精會破壞衣物的吸水性，所以毛巾、運動服裝要盡量避免。（圖／記者姜國輝攝）



5.洗內衣

把洗衣機丟入洗衣機洗，可能會導致內衣過度伸縮而變形，因此「手洗」才是更恰當的洗內衣方式，泳裝（例如：比基尼）也是。

6.過度使用漂白劑

含有氯化物的漂白劑是一種相當具有侵蝕性的清潔劑，可能會削弱衣物的纖維，因此不應該過度使用，尤其是氨綸（萊卡）材質，若是使用漂白劑清洗，可能會很快就失去彈性。清洗氨綸材質衣物應該要使用冷水，不能加入柔軟精，也不能使用烘乾的功能，更無法使用熨斗。

7.常洗牛仔褲

所有牛仔褲生產商都抱持著同一個觀點，就是「不能用洗衣機洗」，這樣牛仔褲的顏色才會維持的更好。如果你真的受不了牛仔褲都沒洗，那你最好每隔2～6個月之後再清洗，清洗次數以穿牛仔褲的頻率決定。



▲牛仔褲清洗的時間應隔2～6個月，根據穿著次數而定。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



8.用錯的方式曬衣服

如果曬衣服的方式錯誤也會影響衣服材質，因此《Bright Side》提醒，最好不要太常使用自動烘乾的功能，因為自動烘乾會造成衣物磨損、掉色，尤其是毛衣，更不應該烘乾。

此外，衣物也不能過度清洗，否則會更難熨燙，而針織和羊毛衣物不應該用「掛」的方式曬乾，不然會變形，可以將這2種衣物平放在桌面曬乾即可；在曬衣服之前，記得要將衣服甩一甩，如此一來就能防止皺褶產生。



▲針織和羊毛衣物不應該「掛」著曬乾，不然可能會變形。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



9.洗完衣服後，將蓋子緊閉

不管是衣物上的污垢，或是洗衣精殘留物，都很有可能會隨著時間推移而堆積在洗衣機中，最後就會卡在衣物上，造成非常難聞的味道或是污漬。

為了防止這種狀況發生，《Bright Side》建議，每次洗完衣服就要將蓋子打開，並且確保洗衣機內並無殘留洗衣精，也要記得每個月利用專用清潔劑（1茶匙）和醋（4杯）讓洗衣機空轉一次，進行消毒。



▲衣服洗完後，就應該要把蓋子打開，這樣才不會產生異味。（圖／取自免費圖庫Pixabay）