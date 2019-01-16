讓他難抗拒！「5招約會邀約法」曝...網友認證：第3種超好約

點評: 來～正和他處於曖昧期的人必看♥



▲戀愛達人傳授男女通用「5招超自然約會邀約方法」，趕快學起來！（影、圖／SKimmy 你的網路閨蜜授權提供，請勿任意使用）



記者周姈姈／綜合報導

想把心上人約出來，原來這麼簡單？如果你和曖昧對象還卡在聊天階段，不知道該如何進一步，現在別擔心啦！戀愛達人SKimmy 你的網路閨蜜就分享男女通用的感情升溫術，並傳授5招超自然邀約法，讓你能順利和心上人從聊天晉升約會，影片一出，網友在底下留言直呼「第3種真的超好約出來」，你也趕快學起來吧！

但是在進入5招超自然邀約法之前，SKimmy說，有2件事一定要先知道：

1.外在形象要具有吸引力

其實顏值高低是其次，內在確實也是最終的關鍵，但是透過穿搭、髮型和香味也是可以快速提升個人外在形象；一般來說，大家都會喜歡賞心悅目的人，如果你有表現出認真打理自己的態度，對方也會對你比較認真。

至於衣服該怎麼穿，SKimmy建議，男生通常都會喜歡女生穿比較能夠看出曲線的服裝，不管是可愛或是性感都可以，而女生喜歡的男生穿搭，會是比較簡單俐落，像是素色、版型好看的上衣，可以搭配深色的窄管褲以及一雙顏色低調的鞋子。此外，還要記得，穿去約會的衣服千萬不能皺巴巴。



▲一般人都喜歡賞心悅目的人，所以如果你能好好打理自己，對方也會比較想要搭理你。



2.你對他有沒有基本了解

假如對方連聊天都不太想跟你聊，最好就先不要進入邀約的部分；但是如果對方願意跟你聊天，你就要趕快抓住機會，了解他的生活，也要記得跟他分享你的生活，並且從中找出兩個人的共同點。

那共同點的角度該怎麼抓呢？SKimmy表示，大家可以透過價值觀、興趣、工作或是生活品味入手。

5招超自然邀約法：

1.有借有還法

簡單來說，就是想辦法讓「對方幫你一個忙」，接著你就可以利用「道謝」的名義，光明正大的請對方吃一頓飯。



▲只要你能讓對方幫你一個忙，你就可以利用道謝的名義把對方約出來。



2.投其所好法

SKimmy認為，這個方法比有借有還法還要再難一點，就是你要記得對方在聊天時所說過的喜好，或是在聊天過程中見機行事，抓住突然的機會，這樣就能順理成章的把對方約出來了。

3.嘴砲打賭法

嘴砲打賭法比較適合幽默風趣的人用，假如你是木訥老實的人，這招用起來可能會比較生硬一點；不過如果用的好的話，嘴砲打賭法就會非常給力。

SKimmy表示，由於嘴砲打賭法是利用玩笑打鬧的方式，把「約出來」這件事變成一個有趣好玩、像遊戲般的存在，抓準人喜歡有趣歡樂不嚴肅的心態，這招就很加分喔！



▲有趣打賭法抓住一般人不喜歡嚴肅的心態，將約會變成一件有趣的事情。



4.特殊事件法

特殊事件法，顧名思義就是要搭配彼此生活中的特殊事件，像是演唱會、音樂節等等大型活動，但是這個方法比較難，因為特殊事件通常都是可遇不可求。SKimmy說，要進行一個完美的特殊事件法邀約，絕對需要天時地利人和，才有機會成功。

5.超級剛好法

超級剛好法的宗旨很簡單，就是不管要去哪裡，你就是會剛好多一個位置給對方。



▲有趣剛好法很簡單，不管要去哪裡、做什麼，你都會剛好多一個位置給他。



最後，雖然有很多人對於「邀約」這件事還有點害怕，或是擔心結果不理想，但SKimmy提醒，其實只要你約的自然、合理，那麼就完全不會有你擔心的問題發生喔！

該影片上線至今已突破25萬點閱率，網友紛紛在底下留言：「嘴砲型真的超好約出來 我試過」、「第5招也太剛好了吧」、「我就是嘴砲型笑死」、「脫單靠妳了」。

SKimmy 你的網路閨蜜，熱愛創作與琢磨兩性心理的小戲精，把這三樣特質結合起來後，這個頻道就誕生了，現有經營：粉絲團、YouTube頻道。