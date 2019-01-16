別吃錯！專家曝「4種血型飲食法」...A型要吃素、B型少吃雞肉

點評: 小編是AB型～我真的比較喜歡吃雞蛋、海鮮和蔬菜！！！！



▲「血型」不僅可以決定一個人的個性，也可以決定飲食習慣。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

你知道血型也能決定你該吃些什麼嗎？其實血型和身體消化某些食物的能力密切相關，所以從血型就可以知道一個人的飲食習慣和方式，而這種血型飲食法早在Peter J. D'Adamo博士於1996出版《Eat Right For Your Type》後就獲得普及。對此，國外網站《Bright Side》就整理出4種血型應該遵循的飲食法，原來B型是雜食動物，而A型要吃素！

4種血型應該遵循的飲食方式：

A型

如果你的血型是A型，那你最好要吃素食。Peter J. D'Adamo說，A型血的人胃酸水平通常都比較低，很難好好地消化動物的蛋白質和脂肪，所以A型血的人要多吃水果、蔬菜或是穀物，飲食要盡量清淡，不需要多餘的調味，或是添加許多複雜的成分。



▲A型血的人飲食要清淡點，可以多吃蔬菜和水果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



B型

Peter J. D'Adamo的書裡頭提及，B型血的人可以說是「雜食動物」，所以他們可以吃各式各樣的食物，但是要注意了，像是玉米、小麥、番茄或是花生等食物會很容易造成體重增加、疲勞和低血糖，另外B型血的人也要少吃雞肉。

雖然雞肉是瘦肉，但卻可能會引起B型血的人中風或是免疫系統紊亂，Peter J. D'Adamo建議，B型血的人可以多吃羊肉代替雞肉，這樣身體健康會變更好。



▲雞肉可能會造成B型血的人中風或是免疫系統紊亂。



AB型

AB型是相當少見的血型，具有來自A型和B型的混合遺傳。AB型就和A型一樣，擁有胃酸水平較低的特徵，也和B型一樣，具有對肉類的適應性，而Peter J. D'Adamo認為，多吃雞蛋、海鮮和綠葉蔬菜對AB型血的人能夠帶來許多好處。

此外，AB型血的人也應該要遵循「少量多餐」的飲食方式，這樣消化系統才能發揮更好的功能。



▲AB型的人可以多吃蔬菜，而且要少量多餐，這樣消化系統才不會異常。



O型

Peter J. D'Adamo表示，O型血的人胃酸水平較高，消化動物蛋白質和脂肪的能力非常好，所以他們很適合攝取大量的優質肉類、魚類、蔬菜和水果。其他像是穀物、豆類等等碳水化合物，O型血的人最好要少碰，否則這些食物很容易就會變成脂肪儲存在體內。



▲O型血的人消化動物脂肪和蛋白質的能力很好，所以可以多吃魚、肉類。