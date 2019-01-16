ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

別吃錯！專家曝「4種血型飲食法」...A型要吃素、B型少吃雞肉

點評:小編是AB型～我真的比較喜歡吃雞蛋、海鮮和蔬菜！！！！
ETtoday健康雲

▲吃飯,大餐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲「血型」不僅可以決定一個人的個性，也可以決定飲食習慣。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

生活中心／綜合報導

你知道血型也能決定你該吃些什麼嗎？其實血型和身體消化某些食物的能力密切相關，所以從血型就可以知道一個人的飲食習慣和方式，而這種血型飲食法早在Peter J. D'Adamo博士於1996出版《Eat Right For Your Type》後就獲得普及。對此，國外網站《Bright Side》就整理出4種血型應該遵循的飲食法，原來B型是雜食動物，而A型要吃素！

4種血型應該遵循的飲食方式：

A型

如果你的血型是A型，那你最好要吃素食。Peter J. D'Adamo說，A型血的人胃酸水平通常都比較低，很難好好地消化動物的蛋白質和脂肪，所以A型血的人要多吃水果、蔬菜或是穀物，飲食要盡量清淡，不需要多餘的調味，或是添加許多複雜的成分。

▲蔬果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲A型血的人飲食要清淡點，可以多吃蔬菜和水果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

B型

Peter J. D'Adamo的書裡頭提及，B型血的人可以說是「雜食動物」，所以他們可以吃各式各樣的食物，但是要注意了，像是玉米、小麥、番茄或是花生等食物會很容易造成體重增加、疲勞和低血糖，另外B型血的人也要少吃雞肉。

雖然雞肉是瘦肉，但卻可能會引起B型血的人中風或是免疫系統紊亂，Peter J. D'Adamo建議，B型血的人可以多吃羊肉代替雞肉，這樣身體健康會變更好。

▲▼雞肉,生肉,白肉,肉塊,生食材。（圖／翻攝自pixabay）
▲雞肉可能會造成B型血的人中風或是免疫系統紊亂。

AB型

AB型是相當少見的血型，具有來自A型和B型的混合遺傳。AB型就和A型一樣，擁有胃酸水平較低的特徵，也和B型一樣，具有對肉類的適應性，而Peter J. D'Adamo認為，多吃雞蛋、海鮮和綠葉蔬菜對AB型血的人能夠帶來許多好處。

此外，AB型血的人也應該要遵循「少量多餐」的飲食方式，這樣消化系統才能發揮更好的功能。

▲▼花椰菜,烤肉,蔬菜,胡蘿蔔,烤肉串,炭烤。（圖／翻攝自pixabay）
▲AB型的人可以多吃蔬菜，而且要少量多餐，這樣消化系統才不會異常。

O型

Peter J. D'Adamo表示，O型血的人胃酸水平較高，消化動物蛋白質和脂肪的能力非常好，所以他們很適合攝取大量的優質肉類、魚類、蔬菜和水果。其他像是穀物、豆類等等碳水化合物，O型血的人最好要少碰，否則這些食物很容易就會變成脂肪儲存在體內。

鮭魚。（圖／Pixabay）
▲O型血的人消化動物脂肪和蛋白質的能力很好，所以可以多吃魚、肉類。

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

關鍵字： 血型 A型 B型 AB型 O型 血型飲食 Peter J. D'Adamo博士 Eat Right For Your Type 飲食
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

別吃錯！專家曝「4種血型飲食法」...A型要吃素、B型少吃雞肉

手會透露年齡！「5個級別」你是哪一種？皮膚科醫教你保養

苦追空姐慘遭拒絕　他失眠、手抖竟「愛情斷鏈症候群」纏身

愛吃辣必收藏！9款世界知名辣椒：第一名辣到發疱、致命

中藥房年減800間「快消失」　等不到執照無法傳承

子宮頸癌疫苗打不打？藥師解析「HPV秘密」：通常都會自然好

「血便拉一個月」罹患腸癌！患者驚：都沒不良習慣

寒假嚴防腸病毒！安親班、冬令營「幼兒接觸頻繁」 要注意

減肥減不下來？　解決源頭才能根治

吃肉配大蒜、適當斷食　5個習慣好好伺候你的腸

讀者迴響

回到最上面