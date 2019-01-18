冬天這樣吃才暖！中醫獨授「養生4大食材」...黃豆還可防癌



▲冬天只要吃對食物，也能達到養生的效果。



文、圖／針到手抽筋 中醫師邱榮芳

在冬季養生，也可以通過飲食來調養。

下面推薦幾種冬季養生食物給大家：

推薦冬季食材

1.黃豆－性平，味甘；歸脾，大腸經。

黃豆是很常見的食材，平常多吃黃豆提高免疫力和防血管硬化，能夠預防衰老、和健腦，還具有防癌的功效。

黃豆的做法也很簡單，可以和豬肉一起燉煮，燉好後香味撲鼻，特別是軟軟的黃豆配飯吃，非常可口；也可以榨豆漿，當早餐。



▲黃豆不僅能和豬肉一起燉煮，也可以榨成豆漿。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



2.紅棗－性溫，味甘；歸脾，胃經。

紅棗是我們很熟悉的食物，也是補血食物之一，常吃能夠補血補氣，還能夠防止骨質疏鬆和保護肝臟。平常可以泡水喝，或是和枸杞、桂圓等一起燉湯喝泡水喝，都很不錯，也可以乾吃，吃法多種多樣。



▲紅棗不僅能補血，還能預防骨質疏鬆和保護肝臟。



3.花生－性平，味甘；歸肺，脾經。

常吃花生對於胃病有一定的治療作用，和紅棗一起吃具有補血補氣的作用。花生能補脾益氣、健腦益智和凝血止血。花生可做豆漿，或是花生燉豬腳，水煮花生等，做法也是多種多樣。如果出現胃燒心的情況，可以吃幾顆生花生，能夠緩解治療。

4.糯米－性溫，味甘；歸脾，胃經，肺經。

糯米是湯圓的主要材料，能夠健脾開胃、滋補禦寒、消炎消腫、緩解氣虛的功效。糯米除了可以做成湯圓、包粽子、糯米酒之外，加入紅棗、花生、紅豆、蓮子等就可以做成八寶粥，再或者是糯米雞、糯米排骨等。



▲糯米的用途很廣，擁有健脾開胃、緩解氣虛等等功能。（示意圖／記者李毓康攝）



另外，常見補冬所用的配方如薑母鴨、當歸羊肉湯、十全大補湯、八珍湯、藥燉排骨，幾乎都是溫補為主的藥膳。

但現代人營養過剩，應酬熬夜，勞心工作，造成現代人熱性體質越來越多，常口乾舌燥、怕熱易汗、便秘、反復嘴破，此時就該改選用不容易上火的平補藥膳，比如四神湯等等。

尤其冬季剛好是年終歲末聚餐很多的時段，聖誕大餐、跨年、年夜飯、尾牙、春酒，餐餐大魚大肉，連續下來腸胃常常不堪負荷，此時配合四神、四君子湯健胃補脾的功效，除了補氣養生也可有效改善腸胃症狀。



冬令進補雖是冬季養生一大重頭戲，但進補前建議可先簡單判斷或諮詢正規中醫師，了解自己體質偏性，再搭配前述冬季生活作息調整，才能補對地方， 健康過個好冬！



▲若是有口乾舌燥或是反覆嘴破的症狀，就最好先別食用溫補藥膳。（圖／ETtoday資料照）

本文經《針到手抽筋 中醫師邱榮芳》授權同意轉載，原文在此