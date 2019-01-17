「1～3廁所上哪間」看個性！選OO的＝沒安全感 　網友：準爆



▲1～3間廁所你會選哪間上，竟能從中看出你的隱藏個性？（示意圖／pakutaso）

記者李佳蓉／採訪報導



網友們，平時上廁所你都習慣上哪一間，或是特定挑哪一個小便斗呢？如廁像吃飯、睡覺是每天的例行公事，但你知道嗎，竟能從挑選「哪一間廁所上」知道你的隱藏個性。《ETtoday健康雲》採訪香港心理暨兩性專家隼人，他分享一個簡單的心理測驗，試想今天你到了百貨公司內的洗手間，裡頭3間廁所或是小便斗都是空的，但隨時會有人進來，從門口算起依序編號為1～3，你會選哪間上？

這個測驗，男與女的答案有別，選好了嗎，快來聽聽隼人怎麼說：

首先先分析男網友們，隼人說，男生天生愛跟同性保持距離，就學階段，班上的女生總喜歡相約一起上洗手間，但卻較少看到男生「揪團如廁」。男生天性偏向狩獵進攻，因此同性對他們來說是競爭對手，必須保持距離。他說，對男生而言，較少選擇中間2號的小便斗，因為如此一來左右都可能會有人，自己的私人空間也會受到威脅和變小，容易讓男生們感到不自在。

至於選擇左右兩邊，1和3的小便斗又有什麼差別呢？隼人說，選擇接近門口小便斗的男生，個性屬於急性子的，本身行動迅速、做事有效率，上完廁所可以最快離開洗手間，同時他們也會比較有自信，因為最接近門口，常被出入的人干擾到，但選擇1號的人卻不當一回事。



▲網友們，你會選擇哪一個小便斗上呢？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

隼人說，最後選擇3號的人，是距離門口最遠的一個，也是看起來最安全的一個，因此說明選擇最後面小便斗的男網友們天生比較缺乏安全感，自我保護意識也比較強。

那麼女生呢？女孩們天生喜歡跟同性混在一起，這樣的相處氛圍讓她們感覺較親切和有安全感，因此和男生相反，她們喜歡選第2間廁所，由於位處中間，左右兩邊都有人，一旦發生事情，例如衛生紙沒了，或是生理期突然來卻沒帶衛生棉，也有個照應，馬上能尋求兩側的人協助，心裡也會比較安心 。



▲選擇最後一間廁所的女生，被分析為較內向害羞的個性。（示意圖／記者黃克翔攝）

隼人說，選擇第1間廁所的女生，性格則是比較外向，因為在第一格最容易看到整間洗手間的情況，也較容易獲取資訊，所以也表示她們較擅於社交和溝通。至於選擇3號的女生，則與男生分析差不多，是比較內向害羞，喜歡獨來獨往的女孩子。「以後去洗手間也能觀察一下身邊朋友、同事到底選哪一個，可了解對方個性多一點」。



記者請身邊同事、朋友實測，他們得知結果後表示「準到爆欸！」、「我覺得可以～」、「我覺得蠻準的，都選最後一間不想被打擾，尤其是想大便的時候」；但也有人認為「每次上廁所情況都不一樣，我覺得不準！」、「急的話就1號，很多人會來使用的那種廁所就3號，這要怎麼測？」、「不准欸，我只是覺得邊間可能比較陰，大家不敢上，所以比較乾淨」 。