營養師大評比！市售「最胖奶茶Top3」曝光　你愛喝的上榜了？

點評: 很詳細欸～但也真的豪胖啊！！！



▲市售奶茶你最愛喝哪一款，含糖量、熱量最高的又是哪一款呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

圖、文／倪曼婷營養師

奶茶一直是國民飲料之一，常怕體重控制不好，但又忍不住的想多喝幾口！相信大家都各自有擁護的品牌，可是卻不清楚自己喝進去的熱量到底有多少？這次為了完成這篇特地蒐集了許多的資料，為大家製作出最詳細的奶茶攻略！！！究竟哪種含糖量最高？哪種熱量最高？喝完一瓶攝取到的總熱量最高？

每日精製糖建議攝取量？

根據世界衛生組織建議，每日的精製糖攝取量應低於每日總熱量的5%，也就是說若以每日需攝取2000大卡來看，每日建議糖量應低於25公克。

＊計算方式：2000（kcal）＊5％＝100（kcal），100（kcal）／4（kcal） ＝25（g）

＊註：因每克的糖含4大卡，故除以4



▲14款奶茶「含糖量比較」。（圖／倪曼婷營養師提供，下同）

當我們先以各廠牌每100ml含糖量做比較，前三名的奶茶每100ml中糖量竟都高達9～10克！

雖看似濃度高，但是不是也抱持著一個僥倖的心態想說：「沒有超出剛剛提到每日可接受的25公克阿！」

別忘了，每100ml含糖量就等於喝進去的量嗎？



▲含糖量最高3款奶茶，你喝過嗎？

當然不！除了每100ml的含糖量，還要考慮我們買的每瓶包裝！因為包裝的大小不同，每瓶的量從250～946ml都有，喝的量越多，當然攝入的含糖總量會越高！從上表也不難發現，若是把超商常見的400ml鋁箔包裝奶茶喝完，精製糖的攝取量可能就超過建議量的1.5倍（以每日25克計算）！

小提醒：表格中義美厚奶茶雖總糖量到66克，但是使用946ml的大包裝下去做換算，考量到大家可能不會一次喝那麼多，若是以常見鋁箔包（400ml）換算，含糖量大約是27.7克，未列入前三名。

含糖量＝熱量？

答案是不一定喔！

別忘了構成熱量的三大營養素中，除了糖以外，還有蛋白質及脂肪！而糖也只是構成碳水化合物的其中之一而已。乳含量較高的奶茶添加較多的奶粉，雖熱量較高，但相對的，蛋白質含量也較高。以台灣食品成分資料庫的資料來看，使用同等重的奶精粉與全脂奶粉相比，全脂奶粉的蛋白質含量竟然是奶精粉的12倍！而三大營養素的含量自然影響了熱量的總量。

各廠牌的每100ml熱量比較：



▲市售奶茶熱量比較。

剛剛有提醒大家，光看單位熱量看還不夠，要看喝進去的量最重要！像是醇乳奶茶雖然熱量較高，但是因為每瓶的含量較少，所以喝完一瓶的總熱量並不是最高的！這時，我們再把每瓶的總量一起列入考量，可以分辨出總熱量的高低了嗎？



▲14款奶茶「總熱量評比」曝光，答案是否出乎你意料？

小提醒：表格中義美厚奶茶總熱量雖高達528大卡，但同樣是使用946ml的大包裝下去做換算，考量到大家可能不會一次喝那麼多，若是以常見鋁箔包（400ml）換算，含糖量大約是221.8大卡。

以上就是這次奶茶的大評比拉～相信大家都知道，想要做好體重控制最重要的因素就是熱量的控制，當攝取量＞消耗量時，必定容易造成體重增加！

所以這次使用了很多常見的品牌一起做比較，希望大家可以在選購奶茶的時候做為小小的參考依據。

本文作者：倪曼婷營養師，中山醫學大學營養學系碩士，為高考營養師、糖尿病衛教營養師、腎臟專科營養師、彰化營養師公會理事，也是專欄作家、講座講師。想要擁有健康的身體，最基本的，從飲食做起，經由我的專業，讓我來為您操心。



▲營養師倪曼婷。

本文經授權轉自：倪曼婷營養師部落格