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女肚臍外凸「藏13cm惡性肌瘤」！醫揭「5種抖宅形狀」看你有啥病

點評:直接掀衣看肚臍...
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▲肚臍。（圖／記者李佳蓉攝）
▲網友們，你有看過自己的肚臍是什麼形狀嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

你有仔細看過自己的肚臍嗎？一名40歲的金融業女主管，平時日夜顛倒，看盤看到半夜，身材肥胖的她努力從80公斤減到剩60公斤，卻自覺四肢變瘦，但肚子仍外凸，中醫師一看，發現她「肚臍也是凸的」，隨後把脈竟把到癌症脈象，女患者就醫檢查，還真被發現長了長達13公分分的惡性肌瘤。醫師也分享5種肚臍形狀代表意義，快掀衣服看你屬於哪種？

中醫師彭溫雅在《醫師好辣》節目上分享，臨床上一名40歲金融業女主管，身高160公分的她因必須跨國管理、半夜看盤而導致睡眠不正常，因此變胖到80公斤，經醫師調裡後努力狂瘦剩60公斤，但卻自曝四肢都變瘦，唯獨肚子還是很大一個。就在腹診輕敲檢查時，發現她「肚臍是凸的」，緊接著再詢問經期是否異常、時間長短及頻率，女子回「都OK」讓彭溫雅大感驚訝。

「這太奇怪，可是重點之後在把脈，把到一個癌症的脈象」，彭溫雅說，女患者最後就醫檢查，發現子宮裡長了一個惡性肌瘤，且長達13公分。她接著說，肚臍中間沒有肌肉，它是肌肉的交界，小朋友因為肌肉發育未完全時，肚臍即容易因為脹氣凸出來，大人理應不會，尤其女患者已40歲肚臍仍凸起，「要不就是裡面有長東西凸出來，要不就是說她還有其他問題」。因此一定要先問，肚臍是否天生為此形狀，因為有些人天生肚臍形狀特別。

女肚臍外凸「藏13cm惡性肌瘤」！醫揭「5種抖宅形狀」代表意義。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）
▲中醫師彭溫雅日前在節目上分享5種肚臍形狀即其代表的意義。（圖／翻攝自《醫師好辣》Youtube）

彭溫雅也將肚臍分為5種形狀，各自分析其所代表的意義，網友快掀衣看肚臍：

1.卵圓型：一般正常肚臍為「卵圓形」中間有洞的肚臍，其代表周圍肌肉飽滿，氣很充足，屬於最健康、最美的肚臍。

2.T型：
第2、3種的肚臍屬於「偏長型」，一般中醫會往婦科方面的疾病思考。

3.垂直型：
說明本身沒有氣或氣虛，因此使得肚臍凹陷進去，不像「卵圓型」形成很豐厚的凹陷。

4.水平型：
若肚臍呈現左右不平均，有點被拉扯的感覺，仔細一看若為偏右邊的肚臍，則會往肝膽方面疾病思考；偏左則可能為腸胃疾病。

5.扭曲型：
除非是幼兒因肌肉發育未完全，肚臍容易因為脹氣或是水多而凸出，否則成年人若肚臍外凸，即可能是肚子裡「有長東西」。

肚臍形狀是否在剪臍帶時已注定？婦產科醫師黃馨慧補充，寶寶出生剪臍帶時，會先預留4～5公分，「臍帶不可能一出生就剪到剩到肚臍的地方」，約在出生1個月左右殘餘部份會慢慢乾掉而自然脫落。至於臍帶為何不能剪太短，原因在於臍帶處有三條血管，因此剪太短一不小心滑脫即可能造成大出血。

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關鍵字： 健康百科 肚臍 形狀 醫師好辣 中醫師 彭溫雅 子宮肌瘤
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