有你嗎？專家曝2019「爽爽脫單」生肖Top3　最大桃花星入主ＯＯ



▲冬天沒人取暖身冷心更冷？不要怕，這3種生肖的人2019有望脫單。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

2018一整年感情掛蛋，甚至有談戀愛的人情路也走得坎坷，讓你感嘆真愛難尋嗎？然而在新的一年，單身的朋友誰又擁有最強愛情運呢？港媒《Cosmopolitan》採訪香港首席女風水師麥玲玲，她預測2019「桃花運最旺生肖Top3」，並指出這些人最有希望脫單，甚至有閃婚可能，網友們，你屬的生肖上榜了嗎？

1.鼠

麥玲玲老師說，屬鼠的女網友們在2019因有代表男性貴人星「太陽星」庇蔭，因此桃花旺超旺！很有機會遇到條件很棒、才情出眾的另一半，不過太陽星本身代表「遠方」，因此異地戀機會頗高。此外，要小心短暫的戀情，務必眼睛睜大多加觀察再交往為佳。

2.虎

麥玲玲老師解析，豬年屬老虎的男生受到吉星「太陰星」拱照，容易遇見心儀的女生，不要排斥由女性長輩介紹你認識對象。但她也說，由於太陰星指的是成熟女子，代表著對象年紀可能比你年長，所以本身不介意談姐弟戀的男網友，2019桃花有望開花結果。



▲單身的龍女龍子在豬年桃花將朵朵開，一甩分手陰霾再遇良緣。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

3.龍

屬龍的網友在2019感情世界將會是多采多姿的！麥玲玲老師說，「單身龍」們今年桃花運超級好，由於獲得第一大桃花星「紅鸞」入主，因此在新的一年桃花朵朵開，雖然可能在去年面臨分手，但趕緊整理好情緒、調整好自己，可望在豬年再遇良緣，可能還有機會閃婚哦。