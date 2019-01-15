別說嗨！加Line用「這2句開頭」讓女生秒回...對你超有Feel啦

點評: 被已讀不回、不讀不回心情真的很差ㄟ...



▲傳訊息總是被對方已讀不回嗎？專家教你3句開頭讓她秒回。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／約會診療室

你是否有過要完Line後，被女生「已讀不回」或「不讀不回」的經驗呢？現在會搭訕要Line的人越來越多，有時候好不容易要到Line，卻無法有後續的發展，難免令人搥胸頓足。倘若能掌握傳Line時的「關鍵第一句」，將能有效降低被「已讀」的機率。

首先我們要瞭解女生不回的原因是什麼。有時候，我們在認識女人時過於緊張，眼神渙散，肢體僵硬，雖然要到了Line，但女生未必會把我們當成一個「能夠放心聊天」的朋友，這時「已讀不回」或「不讀不回」的機率就會大幅提高了。

有的時候，我們明明跟女生有說有笑，甚至還一起喝了杯飲料，但回去後女生仍不讀不回。這並不表示我們做得不好，而是女生可能覺得自己「過於隨便」，怎麼一下子就跟陌生人聊起天來了呢？

當這些疑慮產生時，如果我們的第一封訊息只傳「hi」、「hello」、「很高興認識你」之類的話並無法讓女生放心地與我們聊天。因此我們可試著同理女生的感受，就從她們內心的顧慮談起。以下有兩個適用在傳Line時的「關鍵第一句」，可以有效提高女生回覆的機率：

一、描述搭訕時的情境

描述搭訕時的情境，有點類似時光機的效果，讓你跟女生重回邂逅的當下，補足在搭訕時所欠缺的舒適感。

「hello，妳知道嗎？我今天跟妳說話時，其實超緊張的。但聊完後才發現妳跟我原本想的不太一樣。」

「我今天看到妳時，本來覺得妳是一個高冷的人，所以我猶豫掙扎了很久，一度不知道該跟妳說些什麼。」

當你對女生這麼說，她可能就會回說：

「那你原本覺得我是怎樣的人？」

「所以聊完後有什麼差別嗎？」

人總是會對於「別人對自己的評價」感興趣，因此大部分的人都會想聽聽自己在他人眼中是怎樣的感覺。只要女生願意投資時間回覆你第一封訊息，投資第二封訊息的機率也會跟著提高。

當你用這種方式跟女生聊天，可以補足在搭訕時所欠缺的舒適感，女生很也可能會再追問

「你平時都這樣跟路人攀談嗎？」

「覺得我高冷那為什麼還敢來跟我說話？」

當這些問題出現時請好好把握，因為這是你少數能夠「合理說謊」的機會。



▲以反客為主的方式，也能降低女生們的疑慮。（示意圖／記者李佳蓉攝）

二、反客為主

當女生被搭訕時，內心難免會有「這人是不是怪人？」、「搭訕很奇怪」之類的疑慮。這時我們可以巧妙地將女生心中的想法搶過來講：

「hi，其實我沒有想過會用這種方式認識妳，但好在你是一個正常的女孩。」

當女生看到這句話，通常會回說，「什麼叫正常的女孩？」你可以繼續講，「就是跟妳說話不會有性命危險吧，因為我覺得妳特別優雅（或其他形容詞），說不定會有保鏢或大哥出來打我之類的。」（理由可以自行發揮）

當我們這麼說時，你會發現原本是女生在擔心「自己會不會有生命危險？」、「來搭訕的是不是怪人？」現在反過來了，變成是男生在擔心「會不會被打？」、「女生是不是個正常人？」

等於是你將女生的疑慮搶過來，間接證明自己是個「正常又無害」的男人！如此，女生參與談論的機率也會大幅提高。

本文經授權轉自：《互加FB、Line之後，除了「Hello你好」用「這3句開頭」讓女生對你感興趣！》

想看更多內容，可訂閱「約會診療室」YouTube頻道