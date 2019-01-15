專家：從9種聲音「聽出一個人性格」！講話嗲＝會社交、公主病



▲你講話聽起來給人什麼樣的感覺呢？竟能從中挖掘出人格特質。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

你會從一個人的聲音判斷對方是一個怎麼樣的人嗎？奇門遁甲風水大師雲文子指出，以相學角度分析，不同的聲音也代表著不同的性格特質，對於運勢也存在著一定影響。因此她分析「9種不同聲音」其所代表的性格特質，藉此聽聽身邊朋友的聲音，說不定能精準推測出對方的個性，快來看準不準吧！

雲文子老師分析「9種不同聲音」及其所代表的人格特質：



1.鏗鏘悅耳

這種人有說服力，表達能力強，也較容易取得他人的認同和信任。此外，他們人緣很好，此乃「貴格」，在職場上待人處事圓滑，在各方面都能巧妙應對，能讓下屬信服。

2.高而尖銳

常常覺得朋友的聲音好刺耳嗎？聲音高又尖的人在對人對事上要求特別高，做事情講求效率，但缺點在於不懂得體諒他人，每每遇到不滿意的事情，情緒容易受到很大的影響。



3.講話漏風

意味著這種人守不住秘密！他們的誠信常常受人質疑，很難得到他人的信賴。而講話漏風也屬於漏財的格局，賺進來的錢很快會流失。



▲聲音較低沉的人值得人信賴，因此朋友們都會向你傾訴內心話。（圖／達志／示意圖）

4.低沉踏實

為人較為保守，做事情循規蹈矩、講求分寸，不喜創新改變，對於承諾很重視，也謹守著每一個小秘密。這種人深得朋友信賴，因此身邊的人都能對你敞開心房，說出內心話。

5.雞仔聲（娃娃音）

講話娃娃音的人為人好勝，喜歡爭名奪利，但往往虎頭蛇尾，想得不夠透徹，做起事情來未能衡量得失輕重。但這種人很有同情心，建議不宜早婚，否則婚姻可能不幸福。

6.氣弱柔絲

講話有氣無力的人為人柔弱怕事，行事主動性不足，常受到身邊的人言行影響。此外，也是體弱多病的跡象，體質較虛弱、常常天氣一變化即容易受到風寒。



7.嗲聲嗲氣

平常看到「很會ㄋㄞ」的女生代表著她們交際手腕高超，能言善道又懂得討人歡心，處處受到人保護，也因此容易養出「公主病」。這種人遇到事情就愛推搪，想靠著依賴他人而得到幫助。



8.聲如洪鐘

這種人做起事來有幹勁、魄力，但也因此容易自以為是，思想較為偏激，對於他人的批評難以接受。

9.鵝公喉（聲音又粗又老）

為人不拘小節，但對於男性而言不屬於官貴命格，大多從事體力勞動的工作。而女性聲音如鵝公喉者，就代表感情路上多波折、容易離婚，但擁有男子漢的氣概和事業心。

本文諮詢專家：奇門遁甲風水大師雲文子，悉尼大學金融及經濟學士，榮獲「國際十大易學風水名師」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。林憶蓮御用風水師。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問 （遠洋地產、黑石集團、瑞士信貸集團、 DLJ Real Estate Capital Partners、JIMMY CHOO、BALLY、BVLGARI、Vivienne Westwood等）。





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