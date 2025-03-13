ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

49萬人研究揭「10種最折壽環境因素」！　抽菸和21種疾病有關

潮健康

潮健康 潮健康

集結最新科普知識與健康潮流的新媒體平台。潮流，是種態度。維持健康的觀念永遠不會過時。潮健康為華人都會男女打造一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。時刻追蹤《潮健康》，開啟通向健康幸福的時尚生活。

▲▼新冠肺炎 三級警戒延長 口罩 防疫 室外吸菸區 癮君子。（圖／記者屠惠剛攝）

▲研究發現10種最折壽環境因素，抽菸恐增60%死亡風險。（示意圖／記者屠惠剛攝）

圖、文／潮健康／林昱彣 外電編譯

一項由英國牛津大學領銜、橫跨多國的研究團隊，針對近50萬英國民眾進行的大型研究，首次量化「環境」與「基因」對人類老化和過早死亡的相對影響。研究發現相較於基因遺傳，環境因素對壽命長短的影響更為顯著；該項成果已發表於知名期刊《Nature Medicine》，為環境暴露與老化、死亡率之間的關聯，提供了迄今為止最全面的證據。

▲49萬人研究揭「10種最折壽環境因素」！抽菸和21種疾病有關。（圖／潮健康授權提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

牛津大學49萬人研究　揭10種「最折壽」環境因素

研究團隊分析英國生物樣本庫（UK Biobank）中492,567位受試者的數據，在排除反向因果關係和殘餘混雜因素後，確認30個獨立影響死亡率和蛋白質體老化顯著相關的環境因素。以下因素依據對預期壽命的減損或增加程度（由高至低）進行排序：

減損預期壽命因素（指標越高，死亡風險增加）

．正在吸菸者：增加約60%。

．租賃公宅者：增加約40%。

．感到疲倦頻率：增加約40%。

．失業：增加約25%。

．湯森剝奪指數（衡量社會經濟劣勢的指標）：增加約20%。

．每天睡眠少於7小時或熬夜：增加約15%。

．住在公寓者：增加約10%。

．10歲時相對肥胖：增加約10%。

．母親在出生前後吸菸：增加約10%。

．起司攝取量：增加約5%。

至於其他影響預期壽命的因素則有「使用明火取暖」，死亡風險約增加約5%。

增加預期壽命因素（指標越高，死亡風險降低）

．健身房使用：降低約35%。

．家庭收入：降低約30%。

．亞洲族裔：降低約25%。

．與伴侶同住：降低約25%。

．體能活動：降低約25%。

．已就業：降低約25%。

．感到失去熱情頻率：降低約20%。

．教育年限：降低約20%。

．住在免租金住所：降低約20%。

．以房貸購買房屋：降低約15%。

．向私人房東租屋：降低約15%。

．10歲時相對較瘦：降低約15%。

．黑人族裔：降低約10%。

．混血族裔：降低約10%。

．每天睡眠超過9小時：降低約10%。

．午睡頻率：降低約10%。

．10歲時相對較矮：降低約10%。

．皮膚曬黑難易度：降低約10%。

．其他族裔：降低約5%。

▲49萬人研究揭「10種最折壽環境因素」！抽菸和21種疾病有關。（圖／潮健康授權提供）

抽菸比失業、熬夜還折壽！研究曝：與21種疾病發生有關

得到上述結果後，研究團隊進一步分析25種環境因素與多種老化相關疾病的關聯性，發現每種因素平均與15種老化相關疾病有關；其中吸菸與21種疾病相關，而家庭收入、湯森剝奪指數、房屋所有權和疲勞感等因素，也與19種疾病有關，證明環境因素在多重疾病發生發展中的重要作用。

研究團隊亦針對22種主要疾病的基因風險進行評分，分析顯示基因對於22種疾病死亡率變異的解釋力，僅比年齡和性別多出不到2%；然而，環境因素卻能額外解釋7%的死亡率變異。值得注意的是，早期的生活環境（例如10歲時的身材、母親的吸菸行為），與成年後的蛋白質體老化和過早死亡風險有關。這代表透過改善兒童時期的生活環境，有機會降低成年後罹患疾病的風險並延長壽命。

與基因風險有關的疾病，以失智症、乳癌、攝護腺癌和大腸直腸癌等疾病佔據較高的比例（10.3%～26.2%）。但對於肺部、心臟和肝臟疾病，環境因素的影響力則遠遠超過基因風險（5.5%～49.4%）。此次發現顛覆過去科學家對於疾病成因的認知，強調環境因素在特定疾病發展中可能扮演關鍵角色。

▲49萬人研究揭「10種最折壽環境因素」！抽菸和21種疾病有關。（圖／潮健康授權提供）

環境決定預期壽命長短？專家：後天因素可能比先天重要

研究主持人之一、牛津大學人口健康學系教授Cornelia M. van Duijn博士表示，研究結果清楚地表明，環境因素在塑造人類健康方面扮演著極其重要的角色，「透過改善生活環境、調整生活方式，我們有機會變得更長壽，並降低罹患多種疾病的風險！」

不過，Duijn博士也認為，此研究仍存在一定的限制性，例如預期壽命與30種環境因素之間，並不存在絕對的因果關係，需要透過進一步的研究來驗證。其次，英國生物樣本庫的參與者，通常比一般英國民眾更健康、更富裕，研究結果可能不完全適用於其他族群。

儘管存在上述限制，研究團隊認為，此次研究為未來的研究方向提供了重要的啟示。未來，科學家可進一步利用大型生物樣本庫，結合蛋白質體學、代謝體學等「體學」數據，更深入地了解環境因素對人體健康的影響，並開發更精準的健康促進策略。

資料來源：Integrating the environmental and genetic architectures of aging and mortality

本文經授權轉自：潮健康比肥胖、熬夜更折壽！ 牛津研究：「抽菸」與21種疾病有關，恐增6成死亡風險

延伸閱讀：

減肥困難不一定是「意志力薄弱」！ 權威期刊證實：「大腦受損」 恐讓肥胖者管不住嘴

抽菸、吃太鹹當心譜出「胃癌四部曲」！ 醫：飲食多加入「1營養」逆轉癌前病變

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

關鍵字： 潮健康 醫藥新聞 折壽 壽命 牛津研究 抽菸 環境因素 基因 老化 死亡率

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

49萬人研究揭「10種最折壽環境因素」！　抽菸和21種疾病有關

睡覺就能瘦！研究：每天多睡1hr「3年減重12KG」

慢性腎病盛行率逾12%　嘉義縣衛生局發起「健康護腎」活動

別亂親小孩！2歲童「只因一個吻」染疱疹　左眼穿孔永久失明

「跨科支援指引」會提2版本　邱泰源：護理師各團體達共識後執行

天然驅蚊新解方！中醫師曝「這一味」小黑蚊也消失　DIY防蚊液超簡單

要解決急診壅塞！邱泰源：健保投42億調高急重症給付

避免洗腎！屏東榮總藥師教你「護腎5原則」

「晨尿泡沫散不去」恐罹腎病　醫：喝酒像在淨水濾芯倒腐蝕劑

女乳房腫脹疼痛竟是罕見肺癌轉移　醫：勿輕忽症狀

讀者迴響

回到最上面