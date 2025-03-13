49萬人研究揭「10種最折壽環境因素」！　抽菸和21種疾病有關

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▲研究發現10種最折壽環境因素，抽菸恐增60%死亡風險。（示意圖／記者屠惠剛攝）

圖、文／潮健康／林昱彣 外電編譯

一項由英國牛津大學領銜、橫跨多國的研究團隊，針對近50萬英國民眾進行的大型研究，首次量化「環境」與「基因」對人類老化和過早死亡的相對影響。研究發現相較於基因遺傳，環境因素對壽命長短的影響更為顯著；該項成果已發表於知名期刊《Nature Medicine》，為環境暴露與老化、死亡率之間的關聯，提供了迄今為止最全面的證據。

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牛津大學49萬人研究 揭10種「最折壽」環境因素

研究團隊分析英國生物樣本庫（UK Biobank）中492,567位受試者的數據，在排除反向因果關係和殘餘混雜因素後，確認30個獨立影響死亡率和蛋白質體老化顯著相關的環境因素。以下因素依據對預期壽命的減損或增加程度（由高至低）進行排序：

減損預期壽命因素（指標越高，死亡風險增加）

．正在吸菸者：增加約60%。

．租賃公宅者：增加約40%。

．感到疲倦頻率：增加約40%。

．失業：增加約25%。

．湯森剝奪指數（衡量社會經濟劣勢的指標）：增加約20%。

．每天睡眠少於7小時或熬夜：增加約15%。

．住在公寓者：增加約10%。

．10歲時相對肥胖：增加約10%。

．母親在出生前後吸菸：增加約10%。

．起司攝取量：增加約5%。

至於其他影響預期壽命的因素則有「使用明火取暖」，死亡風險約增加約5%。

增加預期壽命因素（指標越高，死亡風險降低）

．健身房使用：降低約35%。

．家庭收入：降低約30%。

．亞洲族裔：降低約25%。

．與伴侶同住：降低約25%。

．體能活動：降低約25%。

．已就業：降低約25%。

．感到失去熱情頻率：降低約20%。

．教育年限：降低約20%。

．住在免租金住所：降低約20%。

．以房貸購買房屋：降低約15%。

．向私人房東租屋：降低約15%。

．10歲時相對較瘦：降低約15%。

．黑人族裔：降低約10%。

．混血族裔：降低約10%。

．每天睡眠超過9小時：降低約10%。

．午睡頻率：降低約10%。

．10歲時相對較矮：降低約10%。

．皮膚曬黑難易度：降低約10%。

．其他族裔：降低約5%。

抽菸比失業、熬夜還折壽！研究曝：與21種疾病發生有關

得到上述結果後，研究團隊進一步分析25種環境因素與多種老化相關疾病的關聯性，發現每種因素平均與15種老化相關疾病有關；其中吸菸與21種疾病相關，而家庭收入、湯森剝奪指數、房屋所有權和疲勞感等因素，也與19種疾病有關，證明環境因素在多重疾病發生發展中的重要作用。

研究團隊亦針對22種主要疾病的基因風險進行評分，分析顯示基因對於22種疾病死亡率變異的解釋力，僅比年齡和性別多出不到2%；然而，環境因素卻能額外解釋7%的死亡率變異。值得注意的是，早期的生活環境（例如10歲時的身材、母親的吸菸行為），與成年後的蛋白質體老化和過早死亡風險有關。這代表透過改善兒童時期的生活環境，有機會降低成年後罹患疾病的風險並延長壽命。

與基因風險有關的疾病，以失智症、乳癌、攝護腺癌和大腸直腸癌等疾病佔據較高的比例（10.3%～26.2%）。但對於肺部、心臟和肝臟疾病，環境因素的影響力則遠遠超過基因風險（5.5%～49.4%）。此次發現顛覆過去科學家對於疾病成因的認知，強調環境因素在特定疾病發展中可能扮演關鍵角色。

環境決定預期壽命長短？專家：後天因素可能比先天重要

研究主持人之一、牛津大學人口健康學系教授Cornelia M. van Duijn博士表示，研究結果清楚地表明，環境因素在塑造人類健康方面扮演著極其重要的角色，「透過改善生活環境、調整生活方式，我們有機會變得更長壽，並降低罹患多種疾病的風險！」

不過，Duijn博士也認為，此研究仍存在一定的限制性，例如預期壽命與30種環境因素之間，並不存在絕對的因果關係，需要透過進一步的研究來驗證。其次，英國生物樣本庫的參與者，通常比一般英國民眾更健康、更富裕，研究結果可能不完全適用於其他族群。

儘管存在上述限制，研究團隊認為，此次研究為未來的研究方向提供了重要的啟示。未來，科學家可進一步利用大型生物樣本庫，結合蛋白質體學、代謝體學等「體學」數據，更深入地了解環境因素對人體健康的影響，並開發更精準的健康促進策略。

資料來源：Integrating the environmental and genetic architectures of aging and mortality

本文經授權轉自：潮健康《比肥胖、熬夜更折壽！ 牛津研究：「抽菸」與21種疾病有關，恐增6成死亡風險》

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