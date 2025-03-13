跑步不會傷膝蓋！「全台最難掛號」名醫揭6真相

▲醫師指出，膝關節炎的成因中有90%原因不明。（示意圖／翻攝自pixabay，下同）

文／呂紹睿醫師

你是否以為膝蓋疼痛只是年紀大了的必然結果？許多人都相信「退化性膝關節炎」無法避免，年紀一到，膝蓋就會逐漸損耗，最終只能換人工關節。但事實真的如此嗎？

被譽為「全台最難掛號」的骨科名醫呂紹睿，在他的著作《自己的膝蓋自己救：退化性膝關節炎的真相【暢銷增訂版】》中指出，這種說法其實是一場誤會！膝關節的健康並非取決於年齡，而是與生活習慣、運動方式及關節使用方式息息相關。長期的錯誤認知，反而讓許多人在不知不覺中加速了膝關節的損害。

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「退化性」膝關節炎不是退化？老年人膝蓋一定會壞掉？

許多人認為，膝關節炎是年紀增長的自然現象，這種說法卻經不起推敲。呂紹睿表示，並非所有老年人都會出現膝關節問題，甚至同一個人的不同關節「退化」程度也不一致，例如肩關節和踝關節就很少出現退化現象。因此，這並非單純的自然老化，而是與日積月累的錯誤使用及長期關節負擔有關。

研究顯示，膝關節炎的成因中，只有約10%可確定來自於外傷、關節炎或骨折後遺症，其餘90%原因不明，僅因發生率隨年齡增加而被誤認為「退化」。實際上，膝關節若能像牙齒一樣正確保養與使用，是可以維持健康、不會退化的。

軟骨不能再生？醫學證據打破迷思！

主流醫學界長期認為，關節軟骨一旦受損便無法修復，導致許多患者對病情失去希望。然而，呂紹睿多年臨床經驗證實，膝關節軟骨具有再生能力！

多項研究顯示，孕婦在產後、新生兒及外傷患者的關節軟骨皆有增生現象，這證明人體軟骨確實具備再生能力，只要能改善膝關節的內部環境，就能促進修復。透過正確的治療方式，如「膝關節健康促進方案」，關節軟骨的自然代謝平衡可恢復，甚至讓受損軟骨重新生長。

跑步會傷膝蓋？錯！正確運動反而能保護膝關節

「膝蓋不能跑步，不然會加速退化」——這是錯誤的迷思！科學研究發現，鐵人三項選手的膝關節軟骨量比一般人更多，顯示適當的運動對關節是有益的。

呂紹睿指出，膝關節在彎曲超過60度時，摩擦力才會增加，導致軟骨損傷。而正常行走與跑步的膝關節彎曲角度約在30度以內，對軟骨並無明顯傷害。適量的運動，如健走與慢跑，不但能強化膝蓋周圍肌肉，還能提升穩定度，減少關節負擔。

▼跑步不只不會加速退化，還能強化肌肉、降低關節負擔。

葡萄糖胺、膠原蛋白真的有用？研究結果讓人驚訝

許多人相信葡萄糖胺和軟骨素能延緩膝關節「退化」，甚至花大錢購買各類保健品，但大型醫學研究結果顯示：葡萄糖胺與安慰劑相比，對軟骨健康的改善並無顯著差異。

瑞士伯恩大學的研究發現，無論是葡萄糖胺、軟骨素，還是兩者的組合，在減緩關節疼痛與軟骨增生方面皆無統計學上的意義。換句話說，這類產品頂多能短暫緩解疼痛，但無法改變關節炎的病程。

玻尿酸、PRP注射值得嘗試嗎？小心高價療法的迷思

玻尿酸與PRP（血小板濃縮液）注射治療膝關節炎在市場上相當熱門，但研究顯示，這些治療方式的效果與生理食鹽水無異。丹麥哥本哈根大學的臨床試驗結果發現，接受玻尿酸注射的患者，在疼痛改善與關節功能上，與接受生理食鹽水注射的對照組沒有顯著差異。

至於PRP注射，雖然被宣稱含有高濃度生長因子，但至今沒有確切證據顯示它能夠促進膝關節軟骨再生，甚至可能因過度刺激而加速病情惡化。台灣衛福部已提醒，PRP的效果仍無定論，醫療機構不得誇大療效。

人工關節是最佳解方？小心一換成終身患者

當膝關節病變進入末期，許多患者會選擇人工關節置換手術。然而，這並非萬無一失的選項。手術過程中，醫師必須移除部分關節結構，如十字韌帶與半月軟骨，可能影響關節靈活度。

此外，人工關節並非永久耐用，根據臨床報告，人工關節的使用壽命與個人活動量息息相關，年輕、活動力強的患者，可能在10至15年內就需進行第二次手術。手術風險包括感染、關節僵硬、植入物磨損、骨折等，患者需審慎考量。

膝關節「退化」其實可逆轉！正確護膝才是關鍵

呂紹睿強調，退化性膝關節炎不是「退化」，而是可被管理甚至改善的疾病。透過適當的運動、良好的生活習慣，並搭配醫學指導，許多患者能夠延緩甚至逆轉病程。

民眾應該擺脫錯誤迷思，不再盲目補充保健品或迷信昂貴療程，而是從根本調整生活方式，讓膝關節保持健康，避免走上「人工關節的不歸路」。





▲大林慈濟醫院國際膝關節健康促進中心主任呂紹睿醫師。（圖／時報出版提供，下同）

本文摘自：《自己的膝蓋自己救：退化性膝關節炎的真相【暢銷增訂版】》／呂紹睿／時報出版