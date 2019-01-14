超沒安全感！她曝「愛上渣男5後遺症」...傻傻被傷的妳中幾項？



▲愛上渣男所產生的後遺症，妳也感同身受嗎？（示意圖，非新聞當事人／記者李佳蓉攝）

文／蘋汝妹

「經過一些日子以後，你會知道你只想要跟一個能夠帶給你快樂的人。」－慾望城市。有的時候，我們不清楚是自己選擇了愛情，還是愛情選擇了自己。愛上渣男不是妳的錯，但是一道道後遺症就像隔夜宿醉，依舊後勁十足：

1.從自信變成了自卑

我不懂，為什麼男人無法學會避嫌、走在路上連自己的眼神都管不住，總是盯著年輕辣妹的胸腿打量。你總是用各種方式殘酷的提醒我：「身為女人還不夠完美」

把女友當成自己的所有物，卻依舊以為自己是個單身的萬人迷。我愛你，卻越愛越自卑，離開你才理解，其實你愛的不是我，只是在尋找比我更好的人。

2.開始懷疑自己的判斷能力

明明自己睡過頭，卻怪罪女友忘記Morning Call？你的生活、工作、經濟凡遇到不順的事情，都能牽扯到兩個人的關係。沒有任何承擔能力的渣男，只會要求伴侶單方面配合，好像關於這場戀愛的付出，只有你的才算數。

行事作風沒有底線，更沒有成熟男人的穩重。因為你，讓姊徹底懷疑這些年在戀愛叢林累積的經驗值都是白忙一場，判斷能力還不如靠直覺奔馳的稚嫩小白兔？



▲一旦被渣男傷害過的女生，在愛情裡會變得越來越沒有安全感。（示意圖，非新聞當事人／記者李佳蓉攝）

3.對愛情越來越沒有安全感

「前女友，明明是我不認識的女人，卻成為扼殺我自信的敵人。」那些關於討厭前女友的文章，老娘以前從不在意，直到遇見你才理解其中道理。

EX像是我們愛情裡的厭世辣味口香糖，就像37度高溫擺脫不了的反感黏膩，我以為自己是和你談戀愛，無意間卻墜入「兩女爭一男」的戰局。說謊成習慣的你，卻無法為承諾圓謊，畢竟我們的愛情留不住安全感，更留不住彼此的心。

4.愛情成為生活的拖油瓶

渣男的狩獵目標永遠有兩種口味：一種是此刻最想擁有的女人，另一種是生活能為他打轉的伴侶。不管妳曾經當過前者或後者，反正渣男的生活重心最重要的從不是妳，而是他本人。

原以為戀愛是內心更幸福的秘訣，但這段關係卻成為生活的拖油瓶。長期的爭吵與負面情緒，開始影響工作表現、家人與朋友不支持的聲浪也漸漸變成壓力。如果他是對的人，兩個人牽手吃泡麵也不覺得委屈 ; 遇見錯的人，妳原本所擁有的一切富足，將漸漸化為支離破碎。

5.關於30＋的心之所嚮，開始出現更多選項

愛上渣男的人生，就像經歷一場劇烈的當機。深陷其中的女人其實知道哪裡出了錯、也知道開關鍵在哪，但當下就是無法修理這段關係。

走過暴風雨的浴火鳳凰，心靈顯得特別透徹。困住我們的往往不是渣男的魅力，而是自己對愛情的迷思與堅持。誰說30一定要戀愛或單身？誰說這世界對女人的標籤能決定你我的未來？

關於愛情觀點，我們挖掘出與過往不同的深層美，

我們不只離開了錯誤的對象，也將與不成熟的自己分手。

本文經《蘋汝妹。戀愛食記》授權轉載，《愛上渣男的五大後遺症》

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