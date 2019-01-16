17歲狠母虐死1歲女　他從事家暴防治20年嘆「小爸媽虐童最常見」

▲精神科醫師楊聰財從事家暴防治20年，直言臨床上小爸媽虐童案例很多。（圖／記者趙于婷攝／資料照）

記者趙于婷／台北報導

台南驚傳1歲女童遭17歲生母虐死案件，再度引起全民共憤！從日前的肉圓惡爸，到這次的17歲小媽媽虐死女兒，讓醫師不禁搖頭直嘆「小爸爸小媽媽虐待孩子算是臨床上最常見的！」醫師也直言「小爸爸小媽媽年紀輕，不夠成熟，心理素養不夠，自己常常都沒辦法管理自己、控制情緒，又該怎麼管小孩？」

精神科醫師楊聰財從事家庭暴力防治20年，20年來真的遇過不少小爸爸小媽媽虐兒的案例。他坦言，很多人天生就不是好爸媽，最常見的就是「年輕生小孩」，更不諱言很多是偏離當時年紀應該走的正軌，不僅蹺家、翹課，甚至酗酒、碰毒，這些人意外當了年輕爸媽，不論是管理生活、情緒和經驗都不夠成熟，面對哭鬧的孩子，很多就是用暴力解決。

楊聰財進一步提到，當孩子在吵鬧，場面很混亂失控，自己心生不爽，滿腦想的就是讓孩子安靜閉嘴，甚至想教訓孩子，最常見的就是暴力，尤其這些父母在事後，常常會說「我只是輕輕推他一下」、「我不知道會這麼嚴重啊！」甚至是把錯都怪到孩子身上。

▲醫師表示，年紀越小的孩子，家暴後創傷時期會越長。（圖／翻攝自pixabay）

「年紀越小就受到家暴的孩子，創傷時期會更長！」楊聰財說，千萬不要以為嬰兒、幼童年紀還小不會有記憶，這時期的孩子就是因為「無能為力」，會疑惑「為什麼爸媽這樣對我？」最容易的解讀成「是我做錯了！」

楊聰財也以肉圓惡爸舉例，在爸爸對媽媽施暴時，兒子不斷哭喊著「對不起、對不起」，就是因為爸爸失控的行為，讓他自覺「是自己做錯了，爸爸才這樣打人...」尤其現在父母演變到雙方互咬，最傷的就是孩子，孩子很容易走不出創傷困境，若沒加以治療和輔導，對人格成長是很負面跟扭曲的，未來也很容易從被害人變成加害人。

楊聰財強調，臨床上小爸爸和小媽媽虐兒的案例真的相當多，因為年紀輕，情緒容易不穩定，不知道怎麼面對吵鬧和不受自己控制的場面，再加上如果用了不該用的東西，衍生的問題就是家暴，孩子往往是最大的受害者，臨床上至少都要接受2年以上的治療和輔導，除了幫助受虐兒走出創傷，也要讓他懂得未來怎麼面對自己的父母。