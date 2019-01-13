不只火燒心　胃食道逆流還有這些「非典型症狀」小心癌變！

▲喉嚨痛、喉嚨異物感都是胃食道逆流非典型症狀，要特別當心。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

一名60歲唐先生長期喉嚨腫痛、鼻過敏，就醫檢查發現喉頭紅腫，轉介到腸胃科檢查，最後確診胃食道逆流。醫師指出，胃食道逆流還有許多常見的非典型症狀，如慢性咳嗽、夜間氣喘、喉嚨痛、喉頭異物感、胸悶和非典型胸痛等，且若覆出現胃食道逆流，罹患食道癌的機率更高。

台中醫院肝膽腸胃科莊家舜醫師說，很多人認為胃食道逆流的典型症狀是火燒心，因此只有出現此症狀時才會就醫，但事實上，大部分患者常經由耳鼻喉科、胸腔科及心臟科醫師轉介而來。

莊家舜進一步提到，胃食道逆流是亞洲地區常見的消化道疾病，發作時會非常不舒服，民眾可以自我檢視是否有上述症狀，並檢視自己是否具有危險因子，如體重減輕、吞嚥困難、有抽菸喝酒等不良生活習慣，再考慮是否有必要接受胃鏡的檢查，確診後可先使用制酸劑等藥物治療，若藥物治療無效，可考慮進行手術。

▲台中醫院肝膽腸胃科莊家舜醫師。（圖／台中醫院提供）

另外，改善生活習慣也有幫助，首要就是要避免暴飲暴食，避免攝取咖啡因（包括咖啡及茶）、巧克力、高糖分、高油脂或辛辣重口味的食物，飲食上也要細嚼慢嚥，吃得越慢越好，第二是戒除菸、酒及檳榔等對健康有害的食物，第三是減重，因肥胖會導致腹內壓上升，增加胃部壓力，更容易胃酸逆流。

最後則是要調整作息，飯後別急著躺下躺平，睡前2-3個小時避免進食，因床頭擺高使胃部內容物不易回流。莊家舜提醒，壓力也會導致胃食道逆流，建議可透過心理諮商、冥想、漸進式肌肉鬆弛練習等方式來紓解壓力，減少對生活的不安及焦慮感。另外，也要盡量少穿太緊的褲子和衣服，以免腹壓增大，導致胃食道逆流發生機率增加。