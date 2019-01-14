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肉圓惡爸暴打妻兒！醫：「自戀、控制欲強」4種人易家暴

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▲▼蘆洲肉圓爸現身派出所公開致歉。（圖／記者陳豐德攝）

▲蘆洲肉圓爸現身派出所公開致歉。（圖／記者陳豐德攝）

記者趙于婷／台北報導

蘆洲一名爸爸因「肉圓沒加辣」對妻兒動粗，引發眾怒，讓人再度意識到家暴防治的重要性。對此，精神科醫師指出，根據臨床經驗統計，「酗酒、控制欲強、自戀、病態人格」最容易出現家暴傾向，其中又以酗酒佔最大宗，而像該案件的肢體家暴，有9成都是男性。

家暴分肢體、精神、性暴力和經濟暴力4種，而該案件算是肢體暴力，偏向「酗酒」類型。精神科醫師楊聰財表示，酒精是中樞神經抑制劑，當中樞神經被抑制，前額葉就會被抑制，情緒大腦會變得比較強勢，容易產生情緒不穩定，包括衝動、失控、易怒、焦慮和憂鬱，臨床上50%都需要做戒酒治療。

第二種則是「控制慾強」的人。楊聰財說，常見的核心元素就是「加害人常常有一種控制感」，想要掌控所有事情，當場面不是他能控制的時候，他就會很不爽，會想辦法用方式來控制場面，很常見的就是對太太家暴。他舉例，女人都想比較多，比較回雜唸，多數男人又講不過女人，有些男人就會透過暴力，讓對方閉嘴。

▲▼ 肉圓惡爸 。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲男子因兒子買肉圓沒加辣，對妻兒動粗，引發眾怒。（圖／翻攝自當事人臉書）

「自戀」的人也是危險人物！楊聰財解釋，自戀的人就是「水仙性格」，以自我為中心，覺得自己是太陽，全世界都要繞著他轉，當他覺得另一半沒有把自己當作世界中心的時候，不順自己的意，就會極度不爽，因而出現暴力行為。

而「病態人格」則是明顯冷酷無情，這類型的人缺乏對他人的尊重、同理心，即使看到對方已經被自己打到哀號、流血了，一點感覺都沒有，研究也顯示這類型的人都比較容易有家暴。楊聰財也特別提到，例如常見虐貓、虐狗的人，這些人都會有明顯「不尊重生命」的行為。

而以肉圓沒加辣案件來看，楊聰財說，該名父親應是酒喝了以後，出現情緒不穩定，不滿意兒子沒有做好他叫交代事情，可能解讀成「兒子不聽我的話」、「做父親的沒尊嚴」，這時失控感受就跑出來了，就出現透過暴力來發洩負面情緒。

一般家暴在臨床治療上，保守估計至少要半年，必須分別從生理、心理和環境去著手。楊聰財說，因為家庭暴力形成比較複雜，要考慮到家庭、夫妻間的相處模式，必要時還要進行家庭、夫妻協談，要讓加害人本身「有改變的意願」，才能達到預防再犯。

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關鍵字： 家暴 肉圓 肉圓惡爸 蘆洲 辣椒
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