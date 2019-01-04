小時候高不是高！ 　醫揭青春期「1年要長幾公分」才正常

▲如果孩子一年沒長4公分，可能是生長警訊！（圖／公關提供）

記者趙于婷／台北報導

你孩子一年長幾公分？醫師指出，青春期結束就是生長結束，若在結束青春期之後才發現生長問題，可能會錯失治療時機，如果一年下來孩子的「身高長不到4公分」，建議儘速至小兒內分泌科進行檢查，評估是否因生長激素不足導致。

大家應該都有遇過，小時候某個同學長得特別快、個子很高，總是坐在教室最後一排，但幾年後長高的速度卻慢了下來，其他同學的身高也陸續追過他。長得比別人快可能是成長提前啟動，但不代表後續會維持一樣的成長速度，甚至可能提早結束青春期，反而壓縮了成長時間。

青春期是生長的關鍵時刻！台北慈濟醫院兒科部主任蔡立平指出，身高問題要在生長板閉合前補救，生長板位於長骨兩端，在成長期結束前，會受生長激素、甲狀腺素、性腺荷爾蒙等內分泌影響，讓骨骼細胞成長，身高會持續長高，但青春期之後，因為性荷爾蒙使生長板加速生長，一旦與骨頭密合在一起，長高的機會就很有限。

▲生長激素不足的孩子，可每日睡前注射生長激素幫助正常發育。（圖／達志示意圖）

中國醫藥大學副校長蔡輔仁進一步說明，生長激素是腦下垂體分泌的荷爾蒙，為正常發育所需關鍵，若確診為生長激素缺乏，可藉由每日睡前注射生長激素幫助正常發育，但必須在生長板完全閉合前接受治療才有效，也需要定期回診。

另外，低出生體重兒（體重1,800-1,900克）的孩子，大概有15%的機會在2歲之後會跟不上生長曲線，另外，肥胖是性早熟的危險因子，也壓縮了生長的時間。醫師提醒，若懷疑孩子有生長落後的狀況，建議至小兒內分泌科進行檢查，更重要的是，身高也有可能是疾病指標，醫師也會確認生長干擾是否來自於疾病，如透納氏症、小胖威利症。

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